Gürkan’dan başarılı öğrencilere hediye

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.

“Başkanımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, programda yaptığı konuşmada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, 10 semt konağımızda 8. Sınıflara vermiş olduğumuz eğitim sonucunda ilk 20’ye giren başarılı öğrencilerimiz ile Başkanımızı ziyarete geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere ve öğrencilerimize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Semt Konaklarımıza devam eden öğrencilerimiz güzel yerler kazanmışlar”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi Semt Konaklarımızda, çocuklarımızı okul dışındaki müfredat programlarını desteklemek amacıyla takviye derslerin öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimler sonrası güzel sonuçların ve başarı hikâyesinin ortaya çıkması bizleri çok memnun etmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin semt konaklarında aldıkları eğitim sonrası güzel yerleri kazanmışlardır. Çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. Hepsini teker teker tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, LGS’de yüksek puan alan öğrencilere akıllı kol saati ve tablet hediye edildi.

Büyükşehir Semt Konaklarından aldıkları eğitim sonucu dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı başarıyı ödüllendirdiği için teşekkürlerini sundular.

Pandemi sürecinde rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri devam etti

Kursa katılan öğrencilerden 11 öğrenci Fen Liselerini, 10 öğrenci Anadolu Liselerini, 9 öğrenci Meslek ve Teknik Anadolu Liselerini, 15 öğrenci Anadolu İmam Hatip Liseleri ve 10 öğrenci de Sosyal Bilimler Lisesini kazandı.

Sınava hazırlık sürecinde pandemi öncesi yüz yüze eğitim veren MABEM öğretmenleri, pandemi yasakları döneminde öğrencilere hem uzaktan eğitimle hem de deneme sınavlarıyla destek oldular.

Öğretmenler, salgın döneminde öğrencileri telefonla belirli aralıklarla arayıp rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini devam ettirdiler.