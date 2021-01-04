Gürkan ve Tüfenkci Ören mahallesindeki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile beraber Akçadağ İlçesi Ören Mahallesine bağlı Şekerobası’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Daire Başkanları ve mahalle muhtarı eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mahallelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallelerimize hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmektedir. Şu anda çalışmaların yürütüldüğü Şekerobası sokağımızın yolu çok kötü bir durumdaydı. Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara başladı. 600 metrelik kısmı asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Geriye kalan 500 metrelik kısımda ise çalışmalar devam ediyor. Mahallemize yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden mahalle sakini Cebrail Şakar ise “Sayın Başkanımızın çalışmalarını önceden de biliyorduk. Böyle çalışkan bir başkan hem bizim hem de Malatya için bir gururdur” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri bizzat yerinde incelediklerini belirten Başkan Gürkan, “Akçadağ ilçemizdeki çalışmalarımız devam etmekte. Ören Mahallemize bağlı Şekerobası sokağındaki asfalt çalışmalarına ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen devam etmektedir. Ekiplerimiz mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek için çalışmalarını gece gündüz sürdürmektedir. Sadece kırsalı değil Malatya’nın her köşesinde adeta şantiyeye çevirdik. Hizmet ve yatırımların eşit şekilde götürülmesi noktasında merkezde ve kırsalda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların Şekerobasında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.