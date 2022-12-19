Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesi Yolkoru, Söğüt ve Çavuşlu mahallerini ziyaret ederek, mahallelilerle bir araya geldi.

Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile Doğanşehir Mahalle Muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı.

Ziyarette konuşan Yolkoru Mahallesi Muhtarı Süleyman Ürkmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahallelerinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “Bugün Doğanşehir ziyaretimiz dahilinde Yolkoru Mahallesi’ndeyiz. Selahattin Gürkan Başkanımızın talimatları doğrultusunda yollarımız genişletildi, asfaltımız yapıldı. Yolkoru Mahallemize yaptığı çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde mahallemizin asfalt çalışmaları yapıldı, bu çalışmalara ara sokaklar da dahil edildi. Bunun yanı sıra Semt Sahası Projesi var. Bunlardan bir tanesi de Yolkoru Mahallesi’ne ait. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Bizler de gelecek bahar ayına kadar ara sokakların hepsine kilit taşı yapacağız. Ben Başkanımızın Doğanşehir’e yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gürkan’dan çocuklara park sözü

Yolkoru mahallelileri tarafından coşkuyla karşılanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, “Yolkoru Mahallesi’nde olmaktan ve buradaki hemşerilerimin sıcak karşılamasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetleri yerinde görmek, incelemek ve varsa sorunları dinlemek maksadıyla Doğanşehir ilçemize geldik. Burada bayanlarla erkeklerin bir arada olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bayanlarımızın bizden taziye evi talebi oldu. Tabii bunların yanı sıra burada sosyal donatı anlamında Halk Eğitim Kursları da açalım. Buradaki çocukların oyun oynayabileceği bir park yaptıracağız ve gerekli talimatı da verdim. Semt Sahası yapılmasının Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projesi çerçevesinde olmasına rağmen yakından takip edeceğiz. Yolkorulu hemşerilerimiz için altyapı ve yol çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış. Yapılan çalışmalar hasebiyle hemşerilerim bizi koç keserek karşıladı, onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gürkan, Yolkoru Mahallesi ziyaretinin ardından Söğüt ve Çavuşlu Mahallelerine de ziyarette bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.