banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Marmaray da zamlandı!
Marmaray da zamlandı!
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Biber artık gramla satılmaya başlandı!
Biber artık gramla satılmaya başlandı!
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...

Gürkan: “Malatya trafiği yeni cadde ve bulvarlarla nefes alacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mıhlıdut Caddesi devamında çalışmaların büyük oranda tamamlandığı 35 metre genişliğindeki yolda incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

MALATYA 06.04.2022, 14:08
Gürkan: “Malatya trafiği yeni cadde ve bulvarlarla nefes alacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mıhlıdut Caddesi devamında çalışmaların büyük oranda tamamlandığı 35 metre genişliğindeki yolda incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “Bu yolun açılması için Büyükşehir Belediyemizin İmar Daire Başkanlığı çok büyük mücadele verdi. Biz bir yolun sadece asfaltını görürüz. Oysa bir yolun öncesi var. Burada hak kaybı olmadan vatandaşın rızası doğrultusunda yol açmamız gerekiyordu. Bu konuda gerçekten Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük gayretleri oldu. Çünkü 35 metrelik yolda sadece 5 metrelik bir yolumuz vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde çözüm bulunarak, bu aks büyük bir ulaşım aksına bağlanmak üzere imar işleri tamamlandı. Bunun devamında bildiğiniz gibi Bostanbaşı yolu var, burası da bağlanacak. Ulaşım aksını rahatlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi. Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık ise yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Çilesiz Mahallesi’nin hemen devamında bulunan Mıhlıdut Caddemizin devamındaki 35 metrelik yolun açılışında bulunuyoruz. Bu yolun açılışından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili daire başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mıhlıdut Caddesi devamındaki yol çalışmaları hakkında kısa bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,“Mıhlıdut Caddesi’ni Alper Tunga Caddemize bağlayan yolumuzdaki çalışmalar tamamlanarak yolumuzu ulaşıma açtık. Biz göreve geldiğimizde Malatya ile ilgili yaptığımız ankette yüzde 90 oranında birinci problem ulaşım ve trafikte yaşanan sorunlar yer alıyordu. Göreve geldikten sonra yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde ilk etapta trafik ve ulaşımı rahatlatma noktasında Malatya’nın mevcut yapısı içerisinde ve mevcut veri planı içerisinde neler yapabiliriz diye planlamasını yaptık. Bu planlamalar doğrultusunda özellikle tek aksa sıkışmış tek bulvara sıkışmış bir Malatya’nın yeni alternatif bulvarları olması gerekiyordu. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada kuzey kısmına Anayurt Bulvarı’nı başlatarak, gerekli çalışmaları bitirdik ve şu anda trafiğe açıldı. İkinci etapta da tabi güney kısmında yine ana aksa alternatif olarak yeni bir yol açmamız gerekiyordu. Bu yolla ilgili Yakınca’dan başlayan Güney Kuşak Yolu’na ulaşabilecek bir aks olması gerekiyordu. Bununla alakalı olarak gerekli imar düzenlemeleri ve kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Bugün geldiğimiz noktada 35 metrelik ana arter diye tabir ettiğimiz güneyde Anayurt Bulvarı’na alternatif olacak yeni bir bulvarı da hizmete açmanın zevkini, hazını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı olsun, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olsun ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile diğer birimlerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız da bu çalışmalarımızı yaparken, özellikle kişileri ikna etme sürecinde bizimle beraber canla başla çalıştılar. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın Malatya’mıza, Malatya insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
açık