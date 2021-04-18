Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek bir il”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, 1. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi “İklim Değişikliği ve Sağlıklı bir Gelecek” temalı programa video konferans sistemiyle bağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerini kırmayarak programlarına katılmasından dolayı teşekkür eden program Moderatörü Prof. Dr. Erkan Pehlivan, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediyesinin Atık Yönetimi uygulamaları konusunda gerekli açıklamaları yapacaklar. Başkanımız ‘Kentlerde Yeni Atık Yönetim Uygulamaları’ başlıkları altında bilgiler verecekler” ifadelerini kullandı.

Online olarak gerçekleştirilen bu programa katılan bütün katılımcıların Ramazan aylarını tebrik eden Gürkan, “Ramazan ayının başta Malatya’mıza, Milletimize, Alemi İslam’a ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Gürkan, “Eskiden atıkların ayrıştırılması evlerde başlardı. Ama günümüzde sanayileşme, nüfus artışlarının yaşandığı şehirler olarak düşündüğümüz zaman, evlerin önüne poşetlerle çöplerin konulması, çöplerin çöp istasyonlarına taşınması, ara istasyonlar varsa ana depolama alanlarına taşınması ve toplanan çöplerin bir analizden ve ayrışıma tabi tutulması. Son olarak enerji olarak kullanılacak kısmın ayrıştırılması, gübre olarak kullanılacak olanın ayrılması ve biogaz olarak kullanılacak olan kısmın ise çürümeye bırakılması veya geri dönüşümde kullanılacak olanların ayrıştırılması gibi. Bizimde Çevre Entegre Tesisimiz bu temel espri ile kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelere kurmuş olduğumuz aktarma istasyonları aracılığıyla buralarda toplanan çöpler ana toplama merkezine getirilerek gerekli ayrıştırma süreci izlenmektedir. Malatya’nın bu konuda diğer illere göre çok daha ileri safhada olduğu kanaatindeyim. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimi konusunda çok ciddi ve Türkiye’ye örnek gösterilebilecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Geçmiş dönemlerde de evsel atıklar, sanayi atıkları ve diğer atıkların rehabilite edilmesi noktasında arıtma yapılacaksa arıtma; toplama yapılacaksa toplama, ayrıştırma yapılacaksa ayrıştırma noktasında Belediye olarak dünde güzel işler yaptık bugünde aynı işlere devam ediyoruz. Yaptığımız işlerde yarına örnek olma noktasında da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çevreye karşı alınacak olan tedbirler ve çöplerin ayrıştırılmasına yönelik olarak eğitim çok önemlidir. Bu eğitimde aileden başlamaktadır. Örneğin Küresel ısınmanın bireysel eğitimin eksik olmasından kaynaklandığı kanaatindeyim. Dolayısıyla kişi kendi sorumluluğunu, aile sorumluluğu, toplum sorumluluğu ve millet olma sorumluluğu bilinciyle yetişmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir programa katılarak sizlerle birlikte olmaktan da duyduğum mutluğu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından programa katılan Genel Sekreter Yardımcıları Latif Okyay, Cevdet Atalan ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin korunması daha yaşanabilir bir Malatya’nın oluşturulması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.