Gürkan: “İhracat rakamının 1,5-2 milyar dolara çıkması için gayret göstereceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürkan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Malatya ekonomisinin en önemli ürünlerinden olan kayısı ile ilgili çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

“Yoğun şekilde çalışıyor”

Ziyarette konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “2022 yılının Ekim ayında da güven tazelemek üzere üyelerimize müracaat ettik ve bir seçim gerçekleştirdik. Seçimde 7 meslek gurubunun tamamı ve üyelerimizin bize teveccühü ile Malatya Ticaret Borsasını 4 yıl daha yönetme izni verildi. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile şu anda da devam eden 3 önemli projeyi yine birlikte yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi özellikle uzun zamandır Malatya’nın ve sektörün ihtiyacı olan yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı ile ilgili. Bu anlamda Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın zamanda o alana da hep birlikte gidip hizmet vereceğiz. Bununla birlikte Yazıhan Mısırdere’de 3 bin 200 dönüm alan üzerine kurulacak olan Hayvancılık Organize İhtisas Bölgesini yine en önemli ortaklarımızdan olan Malatya Büyükşehir Belediyesi ve bizde Malatya Ticaret Borsası olarak önemli hizmet veriyoruz.

Başkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi kuru kayısı ihracatında Malatya hak ettiği değeri görmesi ve pazar payındaki oranı artırmak için beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkanımız hem Lisanslı Depoculukta, hem Hayvancılık OSB hem de genel anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarıma destek vererek yoğun bir gayret içerisinde çalışıyor. Bu anlamda bizleri ziyaretinden ve Malatya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhracat rakamının 1,5-2 milyar dolara çıkması için gayret göstereceğiz”

Ticaret Borsasının her zaman fikirlerine başvurdukları bir meslek odası olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ticaret Borsası olsun, sanayi odalarımız olsun diğer sivil toplum kuruluşları ve meslek grupları olsun toplumun ve demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Eğer bir yerde demokrasi inkişaf edecekse, meslek grupları, STK’lar, kanaat önderleri, yerel yönetimler, işçi

sendikaları olsun şehrin yol haritasının belirlenmesinde önemli katkılarının olması gerekmektedir. Ticaret Borsası da her zaman fikirlerine başvurduğumuz bir meslek odamızdır. Bu odamızla paydaş olmak ve beraber güzel işler yaptığımız borsamız hakikatten çalışmalarını güzel bir şekilde yürütüyor. Yaptığı işlerde de neticeye müessir olan bir durumdadır.

Borsa Başkanımızın geçtiğimiz dönem içerisinde ve yeni döneminde de Malatya Ticaret Borsasını en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hem geçtiğimiz dönemde hem de bu dönemde Başkanımızla beraber güzel işler icra edildi. Bugün Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, genel idare yatırımları da dâhil olmak üzere Türkiye’nin en büyük yatırımlarından bir tanesidir. Hakikatten Malatya’mızın göz bebeği olacaktır. Bir de Borsamızın OSB içerisinde faaliyete geçirdiği Lisanslı Depo ve bizim borsamız ile paydaş olduğumuz Lisanslı Depomuz, Fidancılar Sitemiz, Buğdaycılar Sitemiz yeni ekonomik güç, yeni ticaret mekanizmalarının oluşması anlamında, kendisine güveni noktasında önemli yatırım hizmetleridir. Bu hizmetlerin öncelikle Malatya’mıza ve Malatya Borsası’ndaki üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Kayısının dünya kümülatif değerinin 5 milyar dolar olduğunu ifade ettik. Bu 5 milyar dolarda bizim 200- 300 milyon dolar bazında bir pay almamız Malatya’mız açısından doğru bir yaklaşım değildir. Biz her zaman bunun 2-2,5 milyar dolarının kalmasını istiyoruz. Bunun için Kayısı Ticaret Merkezinin, Lisanlı Depoların yapılması ve aynı zamanda kayısı entegrasyonu noktasında Kayısı Entegre Tesislerini yapılması özellikle ambalaj, gıda, besin anlamında kaysının çeşitlendirilmesi ve kayısının sanayi mamulü haline getirilerek, dünya piyasalarına sürülmesi lazım. Bu olduğu zaman 5 milyar dolarlık rakam daha üst segmente çıkacak ve Malatya’nın aldığı pay oranı da yükselecektir. Bu anlamda Borsa Başkanımızla ve diğer paydaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda olumlu neticeler alacağımıza inanıyorum. Şu anda Malatya ve dışarıdan gelecek kayısı ile beraber 650 milyon dolara kadar bir ihracat rakamına ulaştık. Bu rakamın 1,5-2 milyar dolara çıkması için el birliğiyle gayret göstereceğiz. Ben inanıyorum ki kayısı, üreticilerimiz diğer paydaşlarımızla ve Malatya’da ticaret ve esnaflıkla uğraşan kardeşlerimize katma değer sağlayacak. Malatya zenginleşirse, Malatya güçlenecek. Malatya güçlenirse Türkiye’nin ekonomisine katma değer katacaktır.

Bizde şehrimizin Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Yeşili Koruma Belediyeciliği, Çevreye Duyarlı Belediyecilik ve Katılımcı Belediyeciliği esas alan bir anlayış içerisinde şehri yönetmeye çalışıyoruz. Şehri yönetirken kişilerin kendi yasal güvencesi ve kendi yasal yetkileriyle yönetmek yerine, şehrin paydaşlarıyla şehri yönetmek ve şehrin yol haritasının yön pusulasının oluşmasında paydaşların düşünceleri alınarak katkı yapılması, hem şehri güçlendirir hem şehre gelecek yatırımları hızlandırır hem de hizmetlerin daha verimli kullanılması noktasında katkı sağlar diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.