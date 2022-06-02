Gürkan: “Hizmet içi faaliyetler sürdürülebilir ve sürekli olmalıdır”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde belediye çalışanlarına yönelik, vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve güler yüzle hizmet verilmesini sağlamak amacıyla periyodik olarak hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye çalışanlarına yönelik Sanat Merkezi Kongre Salonu’nda ‘Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri’ konulu eğitim semineri düzenlendi. Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri’ konulu eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir kurumda hizmet içi faaliyetlerin sürdürülebilir ve sürekli olması gerektiğini, aksi takdirde bir süre sonra körelmenin başlayacağını ve körelmeyle birlikte yapılan davranışın meşru olarak algılama davranışının içine girileceğini söyledi.

Başkan Gürkan, “Kişiler kendini yenilemiyor. Yenilemeyince de mevcut yapıyı, kendilerine doğru olarak kabul ediyorlar. Bununla beraber değişen ve gelişen dünya şartlarına kendilerini uydurmadıkları gibi, ona uymaya çalışan ve gelişmeye uygun kişilerin de önünü köreltmeye çalışıyorlar.

Bizler de zaman zaman yaptığımız toplantıda davranışlarımız, yaklaşım şekillerimiz, vatandaşla olan ilişkilerdeki tutumumuz, davranışlarımızın nasıl olması gerekir şeklinde sizlerle toplantılar yapıyoruz. Etik kurallarla yasal kuralları çatışmış gibi değerlendirecek insanlar vardır. Yasaya uygun olup etik davranışlara uymayan kurallar vardır. Bu dengeyi korumak lazım. Biz buna informal-formal yaklaşım diyoruz. Kamu görevlilerinin davranışlarının içsel belirleyicisi olarak ele alındığında ise kamu yönetimi etiği, kamu görevlilerinin eylemlerini, bireysel ahlaki değerleri referans alarak yapması anlamına gelmektedir.

Kamu yönetimi etiğini, kamu görevlilerinin görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, yasa ve bireysel ahlaki değerleri bir potada eriterek yapması şeklinde tanımlamak mümkündür.

İşte bu noktada değerli Kamu Etik Eğiticisi Kenan Topçu tarafından, sizlere çok daha ayrıntılı bir şekilde bu değerler anlatılacaktır. Sizlerden bu ilkelere dikkat etmenizi ve kurum menfaatleri doğrultusunda çalışma hayatınızı sürdürmenizi temenni ediyor, eğitim programımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gürkan’ın açılış konuşmasından ardından Kamu Etik Eğiticisi Kenan Topçu tarafından sonra ‘Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri’ konulu eğitim seminerine geçildi. Öğleden önce ve öğleden sonra 2 oturum halinde gerçekleştirilen seminere yoğun katılım sağlandı.