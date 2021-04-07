Gürkan, esnaf ziyaretinde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Söğütlü çevresi ile Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Gürkan, Pandemi süreciyle birlikte zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Pandemi ile birlikte ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Gürkan, “Tüm Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde ve Malatya’mızda esnaflarımız ekonomik olarak zorluklar yaşamakta. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımız zaruri ihtiyaçlarını karşılama noktasında alışveriş yapıyorlar. Ülke genelinde hükümetimiz yerelde ise bizler esnafımızın yanında olma adına bazı yardımlar yapmaktayız. Temennimiz ve dileğimiz odur ki bu virüsü ülkemiz ve insanlığın yakasından düşmesi” temennisinde bulundu.

Gürkan, “Belediye olarak Malatya’mızın geleceğine yatırımlar yapmaktayız. Malatya genelinde üstyapı ve altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ederken biryandan da ilimizin yeşil dokusunu artırmak için park çalışmalarımız ve trafik yoğunluğunu azaltmak içinde yeni bulvarlar ve bağlantı yolları açma çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir” şeklinde konuştu.