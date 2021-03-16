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Gürkan Darende belediyesi ve kaymakamlığını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2021 yılında yapılacak olan çalışmaların değerlendirilmesinin yapıldığı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı için gittiği Darende İlçesi’nde, Darende Belediyesini ve Darende Kaymakamlığını ziyaret etti.

MALATYA 16.03.2021, 18:35
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Gürkan Darende belediyesi ve kaymakamlığını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2021 yılında yapılacak olan çalışmaların değerlendirilmesinin yapıldığı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı için gittiği Darende İlçesi’nde, Darende Belediyesini ve Darende Kaymakamlığını ziyaret etti.

Gürkan’a AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın 2021 yılı ilk toplantısını yapmak için Darende ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte ilk olarak Darende Belediyesi Başkanvekili Tuncer Çalık’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyetin ilçeye yaptıkları ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Darende Belediye Başkanvekili Tuncer Çalık, Büyükşehir Belediyesinin Darende’ye yaptığı çalışmalardan dolayı Darende halkı olarak memnun olduklarını ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ettiklerini belirtti.

“Toplantıların sonuçlarını yaz aylarında alacağız”

Darende Belediyesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “ Darende ilçemiz bizler için önemlidir. Hem nüfus olarak hem de tarihi ve manevi değerleri itibariyle büyük ilçelerimizden biri. Darende’miz bu anlamda bizim için de ayrı bir öneme sahip. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi bu öneme binaen ilçe ziyaretleri ve muhtarlarla toplantı programlarını Darende İlçesi’nde başlattılar. İnşallah yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını yaz aylarında alacağız. Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz iki yıl içerisinde öncesinde olduğu gibi devam eden hizmetleri arttırarak sürdürme gayretinde oldu. İnşallah bu dönem Darende’mizin eksik kalan hizmetleri tamamlanmış olacak. Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin Darende İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İlçe koordinasyon toplantımızı Darende’den başlattık”

Darende’nin tarihi, kültürü ve inanç turizmi açısından Malatya ve Türkiye için önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “2021 yılı ilçeler toplantımız Darende ilçemizden başlattık. Darende’nin altyapı, üst yapı, yol ve asfaltla ve diğer konularla ilgili sorunlarının hepsinin toplu halde değerlendirilmesi ve buradaki konuların mahalle muhtarlarımızın, STK’larımızın, ilçe başkanlarımızın, kaymakamımızın, belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin katıldığı toplantıda Darende’de ki yapılacak olan işlerin hangi aşamalarda, hangi standartlarda, hangi ölçülerde ve hangi koordinasyon içerisinde yapılacağının belirlenmesi amacıyla Darende ilçemizi ziyaret ettik. Darende hem tarihi, hem kültürü itibariyle hem de inanç turizmi açısından Malatya’mızda ve Türkiye’de önemli bir ilçedir. İlçemizin altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi ve kültürel yapılar anlamında neler yapılmıştır, neler yapılmaktadır ve neler yapılacaktır değerlendirmesini yapıyoruz. Ben yapılacak olan çalışmaların Darendeli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, Darende Belediyesi’ni ziyareti sonrasında Darende Kaymakamı Malik Çalışır’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gürkan ve beraberindeki heyeti Darende İlçesinde ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Darende Kaymakamı Malik Çalışır, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın 2021 yatırım programları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu toplantılar önemli. Bu toplantılar birliktelik için, dayanışma için, fikir almak için önemli. Fikirler sonucunda kuvvetli bir sonuca ulaşmak önemli. Ümit ediyorum ki gerçekleştirilen toplantılar ilçemiz adına hayırlara vesile olacaktır” dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise “ Büyükşehir Belediyemiz 2021 yılında yapılacak olan yatırımları yerinde tespit etmek için koordinasyon toplantıları organize ediyor. Darende ilçemizde Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ve ilçemizin STK’larıyla istişareler gerçekleştirilerek yapılabilecek yatırımlar ve eksikler değerlendirilecek. Bizlere ev sahipliği yapan Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır’ı ziyaretinde konuşan Başkan Gürkan da, “ 2021 yılı içerisinde Darende’de gerek altyapı, üst yapı, su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması ve turizm ile ilgili yapılacak işlerin genel anlamda değerlendirmesini yapacağız. Darende’nin sorunlarını masaya yatırıp çözüm noktasında neler yapabiliriz, bu yılki çalışma programımız nelerdir onun değerlendirmesi yapılacak. Sıcak karşılamalarından dolayı Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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