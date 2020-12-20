Gürkan, Başkan Asya’yı ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Gürkan, “Belediye başkanları bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı, yapılan işlerin değerlendirilmesi, kıyaslanması, eğer bir transfer söz konusu olacaksa oraya adaptasyonuyla ilgili yaşanacak süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin bölgede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bölgede önemli hizmetler yapan Malatya Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ederek Sayın Başkanımızın konuğu olduk. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, örnek aldığımız bir belediye başkanıdır. Kendi yerelimizde yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili Sayın Başkanımızla bilgi alışverişinde bulunacağız. Malatya ile Şehrimiz arasında ciddi bir gönül bağı bulunmakta. Özellikle sağlık ve ticaret anlamında da Malatya ile eskiye dayalı bir bağımız bulunmakta. Sayın Başkanımızla bir abi kardeş ilişkisiyle istişarelerde bulunacağız. Bizler kendi yerelimizde yaptığımız çalışmaları başkanımıza sunacağız. Sayın Başkanımızın şahsında bütün çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” dedi.

Muş Belediye Başkanını Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise “Muş Belediye Başkanımız değerli dostum Feyat Beyi Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Belediye Başkanları bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı, yapılan işlerin değerlendirilmesi kıyaslanması, eğer bir transfer söz konusu olacaksa oraya adaptasyonuyla ilgili yaşanacak süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Tabii Muş bizim için, Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. Malazgirt bilindiği gibi Anadolu kapılarının Türklere açıldığı yerdir. Feyat Bey Muş’ta gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Oradaki birleştirici kişiliğiyle, tutumuyla, davranışıyla halkın gönlünü kazanmış. Vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine değer veren insan topluluklarının Muş’ta olması ve bunun önderliği noktasında Feyat Beyin hakikaten toparlayıcı bir kişiliğinin olması ve bu kişiliğini de hizmetlerle taçlandırmasını biz yakinen takip ediyoruz. Bu anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımıza görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.