Gürkan, “Balıkesir Türkiye’nin kadim şehirlerinden birisi”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Balıkesir’den gelen heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Gürkan, Balıkesir’in Türkiye’nin kadim şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Balıkesir heyetini Malatya Büyükşehir Belediyesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte ağırlayan Başkan Gürkan, Malatya ve Balıkesir arasında ilişkileri daha yakın ihdas etmek için ziyaretlerin önemli olduğunu ifade etti.

Karesi İlçesine yeni bir belediye binası yapacaklarını ve bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde yapmış olduğu belediye binasını incelemek için Malatya’ya geldiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptığı konuşmada, “Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde Malatya’yı gezdik. Malatya’ya gelme nedenimiz, bildiğiniz üzere biz yeni bir belediyeyiz. Kullandığımız bina eski bir bina biz bunu yenilemeyi düşünüyoruz. Türkiye’de yapılmış binalar içerisinde en güzel en kullanışlı ve heybetli bina inşaat mühendisi olmam hasebiyle çok beğendim. Fotoğraflarda görüyorduk yerinde gördüğümüz zaman iyi ki gelmişiz dedim. Hem gece ışıklandırılmış haliyle, hem de gündüz bütün katları gezdik. Ben çok beğendim. O binayı o dönemde Battalgazi Belediye Başkanıyken Başkanımız yapmış. Türkiye’ye örnek bir belediye binası olmuş. İnşallah Allah nasip ederse bizde Balıkesir Karesi’mize böyle bir değer katarız. Malatya’da bulunmaktan ben çok hoşnut kaldım. Malatya tarihin beşiği. Şu yazı Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir sözü benim çok hoşuma gitti. Burası böyle önemli ve değerli bir yer” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ise Balıkesir heyetinin yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Balıkesir ilimiz kadim illerimizden bir tanesi. Karesi Belediye Başkanımızın başkanlık yaptığı ilçemizde Selçuklular döneminde, Osmanlı döneminde önemli bir beyliktir. Karesi Belediye Başkanımız geçmişi olan kadim bir şehirde, tarihi bir şehirde belediye başkanlığı yapıyor. Karesi Belediye Başkanımızın bizleri ziyaret etmesinden dolayı memnun olduk. Bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı ve Balıkesir ile Malatya’nın daha yakın temas içerisinde olması noktasında da Balıkesir Milletvekilimiz Yavuz Subaşı Malatya’ya yakın birisidir. Malatyalıları iyi tanıyan birisidir. Ziyaretleri daha yakın bir şekilde yaparak Malatya Balıkesir ve Balıkesir Karesi ilçemizle daha yakın bir ilişki ihdas ederiz. Sayın Milletvekilimizi ve ilçe başkanımızla birlikte beraberindeki heyeti ağırlamaktan dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde örnek bir Belediye Binası yaptığını belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, “Malatya’ya daha önce 30 Mart seçimleri öncesinde genel merkez göreviyle gelmiştim. O dönemde Battalgazi Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Selahattin Gürkan başkanımızla yaptığı hizmetlerle alakalı kısmen mesleği geçmişte belediyecilik olan ve mesleği de mali müşavirlik olan biri olarak başarılarıyla ilgili görüştük. Başkanımızla görüş alışverişinde bulunduk. Kayısı diyarı, Battalgazi’nin geçmiş medeniyetlerin temsilcisi olan ve güzel örneklerinin halen görüldüğü Malatya’da bizleri ağırlayan başkanımızla birlik ve beraberlikten dolayı mutluyuz ve bahtiyarız. Sayın başkanın döneminde yaptığı Battalgazi Belediye binasını örnek bina olarak gezmemiz benim daha önceden görmem ve Karesi Belediyemizin de tarihi bir ismi yansıyan, logosu da Selçuklu simgesi olan merkez Karesi Belediyemizin yapacağı hizmet binasına örnek olacak şekilde binayı inceledik. Selahattin Başkanımıza bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Balıkesir Milletvekilimiz Yavuz Subaşı MKYK’da birlikte çalıştığımız, mecliste birlikte emek sarf ettiğimiz değerli bir arkadaşımız. Karesi Belediye Başkanımız gerçekten çalışkanlığıyla kendini ispatlayan ve ilçesine kazandıracağı eser içinde Türkiye’yi dolaşmaktan çekinmeyen bir başkanımız. Battalgazi Belediye binasının açılış töreninde ben Selahattin Başkanımıza yeni binanın Türkiye’ye örnek olacağını söylemiş ve teşekkür etmiştim. Gerçekten de geçen zaman bizleri haklı çıkardı. Çünkü emek sarf edilen, üzerine düşülen ve takibi yapılan her iş meyvesini de verir Malatya hem tarım hem sanayi kenti. Bir anlamıyla baktığımızda orta ölçekli bir tarım kenti, bir anlamıyla baktığımızda da orta ölçekli sanayi kenti. Dolayısıyla hem göç alan hem de göç veren bir kentiz. Başkanımızda sağ olsun sosyal entegrasyona önem veren ve esasında seçim döneminde de tek projesi buydu. Diğer hizmetlerin yapılacağını hep ifade ediyordu. Bunu bizde önemsiyoruz. Çünkü bir şehrin birliği, beraberliği, huzuru ve güvenliği şehirde yaşayanların mutlu olması bakımından önemli. Biz bunu sağlarken ebetteki hizmetler noktasında da hem şehrimizin eksikliklerini giderme noktasında hem de yol konusunda Türkiye’nin örnek alınacak şehirlerinden birisi. Başkanımız bu konuda ciddi bir şekilde çalışıyor. Su noktasında da MASKİ ile ciddi bir yatırım atağına kalktı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde de bu konuda da eksiklikler giderilecek bizlerde takip ediyoruz” diye konuştu.

Gürkan günün anısına AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a çeşitli hediyeler verdi.