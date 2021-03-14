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Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MALATYA 14.03.2021, 16:28
Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gürkan, kadın elinin değdiği her işte başarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, AK Parti Kadın Kolları’nın verdiği birliktelik mesajına dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Kongre sonrası bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim iki yıl süreyle Sayın Başkanımızla birlikte çalışma fırsatını bizlere nasip etti. İki yıldır Büyükşehir Belediyesinde Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız kongrede İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildik. Bu süre zarfı içerisinde İl Başkanlığımız rehberliğinde birçok çalışmalarımıza kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte katılım sağladık. Başkanımız hiçbir alanda ve hiçbir yerde bizden desteklerini esirgemediler. Her alanda yardımcı oldular. Sayın Başkanımızın yerelde çalışma sistemini gıpta ile izliyor ve bundan ilham alıyoruz. Başkanımız birleştirici ve bütünleştirici bir çalışma sistemini kendisine rehber edinmiştir. Bizde Sayın Başkanımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz. Allah nasip ederse 718 mahallemizi kadın kolları olarak ziyaret edeceğiz. İlçe Belediyelerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları hanım kardeşlerimize anlatacağız. Başkanıma Kongre öncesi ve sonrasında bizlere desteklerinden dolayı, her konuda yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘En büyük projemiz, toplumsal entegrasyonun sağlanmasıdır’

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de Özlem Pelitoğlu ile çalıştıklarını belirten Gürkan, “Özlem hanım geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Kadın Kolları Başkanlığına büyük bir teveccühle seçildi. Önemli olan birlik, beraberlik içerisinde barışın egemen olduğu insanların birbirlerine saygı duyduğu ve insanların huzurlu olduğu bir huzur kenti ihdas etmektir. En büyük projeniz ne diye sorulduğunda toplumsal entegrasyon diyorduk. Çünkü bu şehrin demografik yapısına baktığımızda her görüşten, her düşünceden ve her inanıştan insanların olduğu bir şehrimiz var. Bu şehrin insanlarının Malatya’da yaşayan Malatya’nın sakinleri değil, Malatya’nın sahipleri olgusu içerisinde

şehrimizi benimsemeleri ve Malatya paydası altında Malatya’yı ilerilere götürmeye gayret ve çabası içerisinde olmamız lazım. Kadın kollarımızın Yönetim Kurulu’nun teşekkülünde Özlem Hanım gerekli hassasiyeti ve titizliği göstermiş. Malatya’yı yansıtacak bir fotoğraf hazırlamış. Her görüşten, her düşünceden insanın olduğu bu fotoğrafta biz buradayız biz buraya aitiz anlayışının hakim olduğu bir yönetim anlayışı oluşturulmuş” dedi.

"Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Malatya’ya geçmişinin toplamından daha fazla hizmetler yapılmakta. Deprem, Covid-19 gibi sıkıntıların olduğu bir süreçte çok fazla hizmetler yapılıyor. Yol çalışmalarımız aralıksız bir şeklide devam ediyor. Anayurt Bulvarı, Danişmentgazi Bulvarı, Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile Kuzey Çevre yolu. Bu çalışmaların yanında ölü olarak nitelendirilen birçok yatırımı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yürüttük. Vagon Onarım Fabrikası, Yimpaş gibi atıl durumda olan yatırımlar yeniden Malatya ekonomisine kazandırılıyor. Spor tesislerinden, sosyal tesislere, alt yapıdan üst yapıya birçok hizmet gerçekleştiriliyor. Yeni bir Sanayi Sitesi Kuruluyor, Şire pazırı, Buğday pazarı ve fidancılar sitesini yapıyoruz. Enerji alanında çalışmalar gerçekleştirerek HES ve GES projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu hizmetler şunu gösteriyor ki birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu hizmetleri hayata geçirmek çok kolay. Cumhuriyet tarihinin en büyük yol hamlesi Malatya’da gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl 2 bin km asfalt yapılmış ve kırsal kesimin yüzde 80’ni asfaltlanmıştır. Bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Birlik beraberlik olursa orada bereket olur, orada hayır vardır orada işler kolaylaşır. Kadın kollarımızın da bu duygu içerisinde çalışacağına inanıyorum. 718 mahallemizde girilmedik ev ile kapısı çalınmayan vatandaşımızı bırakmayacaksınız. Birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Malatya mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, il teşkilatımızla, milletvekillerimizle birlikte Malatya’mız istikbali aydınlık olan, çağdaş modern anlamda bir şehirciliğe kavuşmuş olan örnek bir şehir hüviyetine kavuşacaktır. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.
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