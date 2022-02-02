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Gürkan, AK Parti ana kademesine sunum yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldiği günden itibaren Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımları AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Gençlik Kolları, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe teşkilatları yönetim kurulu ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine tanıttı.

MALATYA 02.02.2022, 15:51
Gürkan, AK Parti ana kademesine sunum yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldiği günden itibaren Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımları AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Gençlik Kolları, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe teşkilatları yönetim kurulu ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine tanıttı.

Gerçekleştirilen organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Bu tür organizasyonları sık sık yapmamız gerekiyor. Hem birlik ve diyaloğumuzun gelişmesi hem de Belediyemizin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri ilk ağızdan öğrenme adına bu tür programlara ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyemizin bugüne kadar Malatya’mıza neler kazandırdığı ve önümüzdeki yıllarda neler kazandıracağını Sayın Başkanımız anlatacak. Bizlerde ilk ağızdan bu hizmetleri öğrenmiş olacağız. Bizlerde öğrenmiş olduğumuz bu hizmetleri hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve partililerimize anlatma imkânı bulmuş olacağız. İnşallah bundan istifade edeceğiz. Bilmediğimiz, görmediğimiz hizmetleri burada görme ve öğrenme imkânına kavuşmuş olacağız. Bugüne kadar her fırsatta bize destek olan ve bugünkü organizasyonda bizleri bilgilendirecek olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’ya yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Biz birbirimize sahip çıkacağız, çekişmeyeceğiz büyük bir aile olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın anlatmış olduğu yatırımların her biri bir başlık altında değerlendirilebilecek büyük çalışmalar. Sayın Başkanıma yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında göreve başlayan Selahattin Gürkan, göreve geldikten sonra yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili olarak AK Parti ana kademelerine Nikâh Sarayında gerçekleştirilen toplantıda bilgiler verdi.

Gürkan, Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti. Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Biz bu şehrin geleceğine talibiz. Bu şehir ne kadar

huzurlu ve mutlu olursa insanlarımızda o kadar huzurlu ve mutlu olur. Malatya’yı tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. Bu tarifimizin tescili UNESCO komitesi tarafından yapıldı. Malatya medeniyetin başladığı şehirdir dediler. Arslantepe 19. Kültürel Miras olarak tescil edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak proje bazında baktığımız zaman binlerce hizmet yapıyoruz. Mevlana hazretleri derki, insan taşın toprağın arasında şehrini inşa ederken kendisini de inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur. Bizim gönlümüz aşkla dolu, beraber çalıştığımız arkadaşlarla birlikte bu şehri gülistan yapma azim ve kararlılığındayız. Bu şehri mazisine layık istikbale hazırlama durumundayız. Bu şehir himmetli zatların yaşadığı şehirdir. Bu şehir dar-ül Rifat’tır, seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Bu şehir huzur şehridir, medeniyet şehridir. Kahramanlık destanlarının yazıldığı şehirdir. İlim irfan destanlarının yazıldığı şehirdir. Bu şehirde görev yapmak hem vebal hem de şereftir. Biz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi işgalci yönetici olmayacağız fetihçi yönetici olacağız. Hizmet ve yatırımlarımızın yapımı sırasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gürkan açılış konuşmasının ardından, sine vizyon eşliğinde yapılan yatırım ve hizmetler hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

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