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Gürkan, AK gençlik ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü. Gürkan, “Birlik beraberlik içerisinde bir olacağız iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız” dedi.

MALATYA 14.03.2021, 14:14
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Gürkan, AK gençlik ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü. Gürkan, “Birlik beraberlik içerisinde bir olacağız iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, Başkan Gürkan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Özhüsrev, “Allah’a hamt olsun ki şehri imar ederken nesli ihya eden bir belediye başkanına sahibiz. Ünlü düşünür Turgut Cansever’in söylediği gibi ‘Eğer ki bir şehir imar edilirken, nesil ihmal ediliyorsa ihmal edilen o nesil imar edilen o şehri tahrip eder’ Allah’a hamd olsun ki bizlere her anlamda destekte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı’na sahibiz. Gençlerin derdinden anlayan, gençlerle gençleşen bir Belediye Başkanı’na sahibiz. Bugün bizleri ziyaret eden bizleri onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Biz şehrimizi gülistan yapmak için buradayız"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Gürkan, “Gençlik Kolları Başkanımız Sinan kardeşimizin güzel söylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sinan konuşmasında bir şehri ihya ederken nesli ihmal ederseniz ihya ettiğiniz şehir o nesil tarafından imha edilir dedi. Hacı Bayramı Veli’de diyor ki ‘İnsan şehrin içerisinde şehri imar ederken taşın toprağın arasında kendisini yapar. Gönlü taş olanın şehri taş olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur’ diyor. Biz şehrimizi gülistan yapmak için buradayız. Bütün paydaşlarımızla birlikte, sizlerle birlikte bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ve halkımızla beraber bu şehri mazisine layık istikbale hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz ve görevimiz var. İnsan doğarken insanla birlikte yükümlü olduğu farz-ı ayn görevler vardır. İnsanın kendi nefsine karşı olan görevleri vardır. Haramı-Helali bilmek ve helal kazanmak gibi. Kendi çocuklarına karşı olan görevleri vardır. Annesine-Babasına karşı olan görevleri vardır. Akrabalarına-Komşularına karşı olan görevleri vardır. Bir görev vardır ki doğduğu, yaşadığı, toplum ve topraklara karşı görevleridir. Bu görevlerin hepsi farz-ı ayn görevlerdir. Biz bu görevleri doğuşumuzla birlikte yüklenmişiz. Ahirette bunlardan sorumlu olacağız” ifadelerini kullandı.

"Biz bu şehri ihya etmek zorundayız"

Gürkan konuşmasının devamında, “İki türlü yönetici vardır. Biri ihya eden, biri de imha eden. Aldığı yeri ileri götüren ihya eden fetihçi yönetici olursunuz. Aldığınız yeri geriye götürürsünüz imha edersiniz o zaman işgalci yönetici olursunuz. Yönetici sadece bugünü değil, geçmişin ve geleceğin nasıl yöneticisi olurum onun vizyonu içerisinde olması lazım. Geçmiş tarihi ayağa kaldırırsınız geçmişin Başkanı olursunuz. Günümüze güzel hizmetler yaparsınız günümüz Belediye Başkanı olursunuz. Geleceğe güzel eserler bırakırsınız geleceğin Belediye Başkanı olursunuz. Gençlerimizin de idealleri, hedefleri ve hayalleri büyük olmalı. Bir şehirde huzur olursa her şey güzel olur, eyer huzur olmazsa adalet olmazsa orası yerle yeksan olur. Biz bu şehri ihya etmek zorundayız. Vatanını ve milletini en çok seven görevini en güzel şekilde yapan kişidir. Biz vatanımızı da milletimizi de seviyoruz. Biz herkesi kucaklayacağız, bütünleştireceğiz. Şehirlerde birlik olduğu zaman ülke genelinde birlik olur. Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın özellikle 2023 hedefleri çok önemli. Suriye hadisesini görüyorsunuz. Akdeniz’de yaşadığımız hadiseleri görüyorsunuz. Libya hadiselerini görüyorsunuz. İnşallah Pazartesi günü Genel Kurulunuzu yapacaksınız. Ankara’da duruşunuzla, tutumunuzla Malatya’yı temsil edeceksiniz. Daha sonra hep birlikte sahaya inerek yapılan çalışmaları anlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya tarihinde yıllardan beri sorun olarak duran Vagon Onarım Fabrikası, şimdi oraya üç fabrika kuruluyor. Yimpaş yeniden ayağa kaldırılacak. Fuar Merkezi, Şire Pazarı, Bugday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Spor tesisleri, Gençlik Merkezi, Yeni Meydan Düzenlemesi, altyapı ve üstyapı çalışmaları, yeşil alan ve park çalışmaları, yeni Sanayi Sitesi ile HES ve GES çalışmaları ile Malatya’da yıllardan beri yapılmayan birçok hizmet Malatya’ya kazandırılıyor. Geçtiğimiz dönemde 2 bin km asfalt çalışması yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Birlik beraberlik içerisinde olursanız bu hizmetler gerçekleşiyor. İşte bu yapılan hizmetleri sizler anlatacaksınız. Cumhurbaşkanımız Grup Toplantısında Malatya’yı örnek verirken Malatya’nın bu değerlerini biliyor. Bizler bu memleketi gönlü aşk olanın şehri gülistan olur anlayışı içerisinde sizlerle birlikte bu şehri gülistan yapacağız. Bunu yaparken de kırmadan, dökmeden, incitmeden bunları yapacağız. İnşallah 13 ilçemizde 718 mahallemizde girmediğimiz hane, çalmadığımız kapı kalmayacak. Hem dertlerini dinleyeceğiz, hem de yapılan çalışmaları anlatacağız. Birlik beraberlik içerisinde bir olacağız iri olacağız diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız” ifadelerine yer verdi.
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