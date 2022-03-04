Güreşçi Bozbağ Türkiye Şampiyonu oldu

Malatyalı Güreşçi Güreşçi Ömer Bozbağ Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Yozgat’ta 3-4 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen Okullar Arası Gençler B kategorisi Güreş grekoromen sitilde Malatyalı sporcu 92 kilogramda Emir Ömer Bozbağ, Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Güreşçi Emir Ömer Bozbağ’ı önümüzdeki günlerde Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün de ödüllendireceği kaydedildi.