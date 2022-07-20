Günpınar Vadisi’ni korumak için bir araya geldiler

Malatya’nın Darende ilçesindeki Günpınar Vadisi’ni korumak için vatandaşlar bir araya gelerek çalışma başlattı.

Güzergahını ‘Küçük Tohma’ çayının oluşturduğu Günpınar Vadisi’ni, bölgenin kültürüyle birlikte korumak isteyen çevreciler ‘Günpınar Vadisi Koruma Derneği’ni kurdu. Darende’nin Günpınar, Beybağı, Kılıçbağı, Sayfiye, Mehmetpaşa ve Nadir mahallelerinin ortasından geçen Küçük Tohma çayının oluşturduğu ‘Günpınar Vadisi’ndeki güzellikleri yaşatmak isteyenler dernek çatısı altında toplandı. Kısa adı GÜNDER olarak belirlenen Günpınar Vadisi Koruma Derneği’nin ilk genel kurula kadar başkanlığını üstlenen Barış Sürenkök, “Türkiye’nin en güzel kanyonları arasında yer alan Günpınar Vadisi’ni korumak amacıyla kurduğumuz GÜNDER, aynı zamanda 6 mahallemizin kültürünü yaşatacak faaliyetler gerçekleştirecek. Temeli sosyal medyada oluşan ve binlerce çevre ve Darende’yi sevenlerin ilgi gösterdiği platformu dernekleştirme kararı aldık. Amacımız başta yerel yönetim olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Günpınar Vadisi’ni korumak ve bölge kültürünü yaşatmak olacak” dedi.

Geçici başkanlığını Barış Sürenkök’ün yaptığı GÜNDER’in kurucuları arasında Mehmet Uluğtürkan, Ahmet Fırat, Bahadır Sezegen, Yalçın Ateş, Osman Günpınar, Fuat Turgut ve Cebrail Akan bulunuyor.