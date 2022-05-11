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Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin büyük bir kısmı tamamlandığını açıkladı.

MALATYA 11.05.2022, 14:05
Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin büyük bir kısmı tamamlandığını açıkladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Şehrimizin doğal lezzetleri, tarihi ve turistik mekanlarını daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla seçim vaatlerimiz arasında yer verdiğimiz Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz, bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacak dev bir yatırımdır” dedi.

Yeşilyurt’lulara verdikleri sözler için yoğun mesai harcayarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tabiat zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akına uğrayan Gündüzbey’in tanıtımına büyük katkı sunacak olan Gündüzbey Sosyal Tesislerindeki son çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgenin gelişimi için çok önemli yatırımlarda bulunduğunu ifade eden Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ile mahalle sakinleri de, Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yanı sıra hayata geçen bütün hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Gündüzbey Sosyal Tesisleri ile birlikte Yeşilyurt’un imajına ve marka değerine güçlü bir destek daha sunacaklarını belirten Çınar, “ Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Kentimizin en havadar, en fazla tercih edilen bölgelerinin başında gelen, her noktası farklı bir güzelliği barındıran Gündüzbey’in var olan zenginliklerini, modern ve vizyonel bir projeyle gözler önüne sereceğiz. Havası, suyu, iklimi, mesire alanları, yöresel lezzetleri ve en önemlisi misafirperver ve güler yüzlü hemşehrilerimizin yaşadığı bu güzel bölgemizin planlı bir şekilde gelişmesine öncülük edecek özel bir projemizle birlikte Yeşilyurt’un doğasına, tarihine ve gastronomisine verdiğimiz kıymeti bir kez daha ön plana çıkarmış olacağız. Biz ilçemizin her noktasını yeni ve farklı projelerimizle aynı alanda geliştirmeye, cazibesini ve prestijini artırmaya önem veren bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya ve Yeşilyurt’un turizm potansiyelini hareketlendirecek dev bir yatırımı Gündüzbey’de hizmete sunacaklarını ifade eden Çınar, “ Gündüzbey gibi özel ve değerli bir bölgemizin doğal güzelliklerini korumak, tava ve fırın yemeklerini tanıtmak ve bu bölgemizin eşsiz güzelliklerini yerinde yaşamak amacıyla gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlanmak amacıyla Gündüzbey Sosyal Tesisleri gibi modern bir yatırımı bölgemize kazandırıyoruz. Eski Belediye Binası ile Cami arasında atıl vaziyette olan bu alanımızı sosyal tesisimiz, yeşil alanlarımız, havuzumuz ve diğer sosyal donatılarımızla birlikte daha modern bir görüntüye kavuşturduk. Büyük bir kısmı tamamlanan sosyal tesis ve yaşam alanımızda son rötuşlar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bölge turizminin hareketlenmesi çok büyük katkılar sunacak olan sosyal tesisimizle birlikte Yeşilyurt’umuzun güzelliklerini ön plana çıkardığımız dev yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuzun gelişen ve değişen kimliğine büyük bir değer katacak özel bir projeyi Gündüzbeyli hemşehrilerimizin ve burayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunacağız. Buradaki geleneksel ev ve bina çizgileriyle modern mimarinin bir arada olduğu iç ve dış tasarımı, lokantası, kasap reyonu, otoparkı, dinlenme alanları ve aydınlatmalarıyla bu bölgenin çehresini değiştirecek vizyonel bir yatırımı en kısa sürede hizmete sunacağız” diye konuştu.

Gündüzbey Sosyal Tesislerindeki tüm çalışmaları en ince detayına kadar kontrol edip, yetkililerden bilgiler alan Çınar, inceleme ziyaretinden sonra esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, bölgede yürütülen yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşıp, talep ve önerileri dinledi.

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