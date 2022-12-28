Günbay: “Yeni Malatyaspor’a toplamda 26 milyon 305 bin lira para ödedik”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay, kulübü devir aldıktan sonra takımı düzenlemeye çalıştıklarını belirterek, “Bugüne kadar toplamda 26 milyon 305 bin lira Yeni Malatyaspor’a para ödendi” dedi.

Yeni Malatyaspor Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günbay, yönetime geldiklerinden bugüne yaptıkları harcamaları değerlendirerek, “Deplasmana harcanan para 4 milyon 159 bin TL, deplasman giderlerinin içerisinde uçak biletleri, futbolcuların otel paraları, otobüs kiraladık onların giderleri. Futbolcu giderlerimiz 24 milyon 349 bin TL, bunun içinde eski borcu olanlar onlar ödendi. Peşinatlar ödendi ve iki maaş ödendi. Futbolcularımızın eski borçları olduğundan dolayı transfer tahtamız kapalı kimseyi getiremiyorduk. Tahtamızı açarsak daha farklı şeyler konuşabiliriz. 7. aydan yani geldiğimiz günden bugüne kadar yapılan tüm masraflarımız kulüp giderlerimiz 4 milyon 826 TL. Teknik heyet kalemimizde, toplamımız 2 milyon 843 bin TL ödeme yapıldı ve toplamda 36 milyon 178 bin TL” şeklinde konuştu.

“Ödenen nakit para 26 milyon 305 bin”

Günbay, Ahmet Yaman ve kulübün Yeni Malatyaspor’a 20 milyon 535 bin TL ödeme yaptığını vurgulayarak, “Mustafa Eskihallacı sattık. Mustafa Eskihallaç’tan gelen 14 milyon para var. Onu düştükten sonra 22 milyon 178 bin 485 TL bizim masraf ettiğimiz para var. Bunun 1 milyon 80 bin TL’sinin valilik tarafından resmi hesabımıza gelen para var. Onu düştükten sonra 21 milyon 98 bin TL. Bugüne kadar Malatyaspor’un sırt, göğüs, dizlik, bacak hiçbir reklamımız yok. Yalnızca led reklamları var onların da toplamı 543 bin TL bunu da düştükten sonra 20 milyon 535 bin TL yönetim ve Ahmet Yaman’ın ödediği para var. Bunun yanı sıra elektrik giderlerine 1 milyon 929 bin TL ödedik ve bu eski borç 3 milyon 100 bin TL’ydi bir milyon 929 bini ödendi. 2 milyon 750 bin TL SGK, 700 bin TL vergi borcumuz var. 26 milyon 305 bin lira bugüne kadar ödediğimiz nakit para var” diye konuştu.

“11 milyon 337 bin lira kapatılacak ve hiçbir tane futbolcuda bir yere gönderilmeyecek”

Futbolculara olan borçların ödenmemesi halinde futbolcuların gideceklerine dair söylentiler üzerine konuşan Günbay, “Toplam 12 tane futbolcumuz var 11 milyon 337 bin lira gibi bir para yatırılması lazım. En erken para, Cengizhan Akkün’ün 337 bin lirası ayın 1’ine kadar son gün. Ondan sonrası 28’ine kadar uzuyor. Başkanımız valimiz ve büyükşehir belediye başkanımızla görüştüler. Belli bir anlaşma zemine oturttular, anlaştılar. Allah nasip ederse bu hafta içerisinde bu 11 milyon 337 bin lira kapatılacak ve hiçbir tane futbolcuda bir yere gönderilmeyecek” ifadelerinde bulundu.