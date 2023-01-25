Güder’den tarım ve hayvancılığın gelişmesi için istişare

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığına seçilen Ekrem Ayaz’a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirerek, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için istişarede bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 16’ncı seçimli olağan genel kurulunda Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığına seçilen Ekrem Ayaz’a ve yönetim kurulu üyelerine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ekrem Ayaz, “Sizinle aynı mesleği paylaşıyor olmak bizlere gurur veriyor. İlçemize değer kattınız. Yaptığımız ve yapım aşamasında olan projelere baktığımız zaman daha da gurur duyuyoruz. Mesleğin ve meslektaşlarımızın sorunlarını en iyi bilenlerdensiniz. Sıkıntıların çözümü noktasında elinizden gelen gayret ve çabayı gösteriyorsunuz. Bu anlamda şükranlarımızı sunuyor ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Veterinerlik mesleğinin korunması lazım”

Kendisinin de bir Veteriner Hekim olduğunu hatırlatan Güder, halk sağlığının olmazsa olmazı veteriner hekimlik mesleği olduğunun altını çizdi. Güder, “Kıymetli başkanımıza görevinde başarılar diliyoruz. Geçmiş başkanlarımızda mesleğe gerçekten ciddi katkılar sundu. Veterinerlik mesleği, insanlık tarihi kadar eski olan bir meslek. Halk sağlığının olmazsa olmazı veteriner hekimlik mesleğidir. Gelişmiş ülkelerde en saygın ve en önemli mesleklerden biri olan Veteriner Hekimlik hayvan hastalıklarının mücadelesine ek olarak halk sağlığı ve gıda güvenliğine en etkin hizmeti sağlayan meslektir. Ülkemizde ciddi yerlere geldiğini görüyoruz. Bu meslekten gelen bir kardeşiniz olarak mesleğin korunması ve sorunların çözümü noktasında ciddi gayretler sarf ediyorum. Makine Park Projemizde bunların başında yer alıyor. Bölgemiz tarım bölgesi ve bizim çiftçilerimize destek olmamız gerekiyordu. Özellikle tarım havzalarının oluşturulması gerekiyor. Hayvancılık ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve DAP ile ortaklaşa olarak yürüttüğümüz bazı projeler ve bunu ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığına seçilen Ekrem Ayaz’a ve yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar diliyorum” dedi.