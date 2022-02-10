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Güder’den öğrencilere kütüphanede sürpriz

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kütüphanedeki öğrencilerle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, öğrencilere kariyerleriyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

MALATYA 10.02.2022, 13:40
Güder’den öğrencilere kütüphanede sürpriz

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kütüphanedeki öğrencilerle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, öğrencilere kariyerleriyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla geçtiğimiz yıl Merkez Beydağı Mahallesine kazandırılan Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi, günün her saatini kütüphanede geçiren öğrenciler ve kitapseverlerden tam not almaya devam ediyor. 7’den 70’e her yaştan insanın ilgi gösterdiği ve zengin kitap arşivi, güncel kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları ile bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunan kütüphaneyi ziyaret eden öğrenci dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kütüphanede ders çalışan öğrenciler ile sohbet etti. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Güder, gençlerin taleplerini dinleyerek kendi tecrübeleri ışığında önemli bilgiler aktardı. Öğrencilere araştırmacı olmaları ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Güder, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu vurguladı.

“ Olmazsa olmazımız gençlerimizdir”

Öğrencilerin çok okuması, araştırmacı bir kimliğe sahip olmaları, kültürel, sanatsal ve sportif bir alanla ilgilenmeleri gerektiğini belirten Başkan Güder, “Bizim olmazsa olmazımız gençlerimizdir. Gençlerimizi seviyoruz, sizleri her zaman baş tacı yapıyoruz. Sizler Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız. Yerel yönetimler olarak özellikle gençlerimiz ve öğrencilerimiz kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, kitap okumaları, sportif aktivitelere katılımları ve kendilerini geliştirmeleri için sosyal, sportif ve kültürel alanlarda çok ciddi hizmetlerde bulunuyoruz. Bizler eğitime ve gençlerimizin yetişmelerine çok büyük önem veriyoruz. Bu hizmetlerimizin tek gayesi var o da; gençlerimizi geleceğe en doğru, en güzel ve en kaliteli şekilde hazırlamaktır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz şuan Belediye Başkanıyız. Yarın sizler bu makamlara geleceksiniz, bayrağı size devredeceğiz. Sizlerinde bu bayrağı daha yukarılara çıkarmak içinde daha fazla okumanız ve araştırmanız gerekecek. Biz sizlerde umutluyuz, gençlerimizi seviyoruz” dedi.

Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi’nden faydalanan öğrenciler, Battalgazi Belediyesi tarafından kendilerine sağlanan hizmet ve imkanlardan dolayı Güder’e teşekkür ettiler.

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