Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110338
ALTIN
369.343
DOLAR
6.7745
STERLİN
8.5992
EURO
7.6467
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı
Tramvayda zumba yaptı
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
TEM otoyolu kilitlendi
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
Karpuzlu trafik magandası yakalandı

Güder’den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

İSPENDERE İÇMELERİNDEKİ 2.ETAP ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜDER, İÇMELERİN ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR KONUMDA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Güder’den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

İSPENDERE İÇMELERİNDEKİ 2.ETAP ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜDER, İÇMELERİN ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR KONUMDA OLDUĞUNU BELİRTTİ

07 Haziran 2020 Pazar 15:00
7 Okunma
Güder’den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

Zengin mineralli şifa suları ile özellikle yaz aylarında binlerce vatandaşı ağırlayan İspendere İçmelerinde 2. etap çalışmaları sürdüren Battalgazi Belediyesi, Malatya’nın ekonomik ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık turizmi açısından Türkiye ve Malatya için önemli bir şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmelerindeki 2.Etap çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, içmelerin Uluslararası alanda önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında daire müdürlerinden bilgiler alan Başkan Güder, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağının altını çizdi.

“İspendere sağlık turizmi açısından önemli”

İspendere Şifalı İçmelerinde ki yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye’mizin İspendere’de devam eden 2. etap çalışmalarını yerinde gördük. İspendere, Sağlık Turizmi açısından Malatya’mız için çok önemli Fiziki şifa mekanlarından bir tanesi. Burada daha önceki Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, güzel çalışmalara imza atmıştı. Zaten yüzde 70-80 civarında çalışmalar yapılmıştı. Bizde göreve geldikten sonra bu çalışmaları tamamlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İspendere’ye günde bin kişiden fazla insanımız burayı ziyaret ediyor. Onları rahat ettirebilme adına 2. etabın özellikle bitirilerek genişletilmesinin yapılması gerekiyordu. 2019 ve 2020’de bitmek üzere 2. etap çalışmalarımızı yapmaya başladık. Arkadaşlarımız ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Daha önce insanımız ilaç tedavisi almadan buraya gelerek, burada tedavilerini yapıyorlardı. Bizim arzumuz ve istediğimi eskiden olduğu gibi yine insanlarımızı bu mekana çekerek, böbrek hastalığındaki bilinen olumlu etkilerini insanlara hatırlatmak olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve Malatya’daki iki Üniversite ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade eden Başkan Güder, “Turgut Özal Üniversitemiz, İnönü Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığımız ile istişare ederek, buradaki kayıp olan hazineyi beraberce çıkarmaya çalışıyoruz. Burada özellikle birçok hastalıkta olduğu gibi İspendere’nin zührevi hastalıkların üzerinde ki etkisini tekrar anımsatmak istiyoruz. Yırtık ve kırık tedavilerinde ve sebebi bilinmeyen ağrılarda buraya gelerek vatandaşlarımız tedavilerini yapacaklar. Bu yılda burada çalışmalarımız devam edecek. Süreç içerisinde İspendere’miz ve Malatya’mız Ülkemizin Uluslar arası alanda şifa kaynağı bakımından bir numara konumunda olacaktır. Eksikliklerimizin giderilmesinin ardından vatandaşlarımız rahat bir şekilde buraya gelerek bu mekanımızdan istifade edebilecekler” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor
Depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore ediliyor
Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar yarın başlıyor
Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar yarın başlıyor
Malatya şivesiyle çevre günü mesajı
Malatya şivesiyle çevre günü mesajı
Eski Malatya’daki 495 deprem konutunun startı verildi
Eski Malatya’daki 495 deprem konutunun startı verildi
Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti
Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti
Malatya’da 50 kuruma “Sıfır Atık Belgesi” verildi
Malatya’da 50 kuruma “Sıfır Atık Belgesi” verildi
Yeşilyurt Belediyespor lige başlama mesajı
Yeşilyurt Belediyespor lige başlama mesajı
Malatya belediyesine yeni iş makineleri
Malatya belediyesine yeni iş makineleri
Depremzedelere 3.etap müjdesi
Depremzedelere 3.etap müjdesi
Yazıhan eğitiminde proje ağırlıklı çalışılacak
Yazıhan eğitiminde proje ağırlıklı çalışılacak
Yazıhan’da kırmızı pul biber yaygınlaştırılıyor
Yazıhan’da kırmızı pul biber yaygınlaştırılıyor
Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor
Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor
Başkan Gürkan’a Şahnahan’da çalışmaları inceledi
Başkan Gürkan’a Şahnahan’da çalışmaları inceledi
Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi
Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi
Başkan Gürkan, Akçadağ’da yatırımları yerinde inceledi
Başkan Gürkan, Akçadağ’da yatırımları yerinde inceledi
Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmek
Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmek
Malatyalı muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Malatyalı muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi
Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi
Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti
Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti
Malatya’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Malatya’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim