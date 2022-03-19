Güder’den Culha’ya hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeniden güven tazeleyerek Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Adil Culha ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri ve Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın ile birlikte Battalgazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adil Culha’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti. Güven tazeleyerek göreve getirilen Adil Culha’yı tebrik eden Başkan Güder, Battalgazi’deki esnafların sorunlarının çözümü noktasında Battalgazi Esnaf Odası ile birlikte çalıştıklarını belirterek, yapılması planlanan yeni sanayi sitesi çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti.

“Başkanımız bizleri hiçbir zaman ihmal etmedi”

Başkan Güder ve Kaymakam Duran’ın nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Adil Culha, “Battalgazi’mizin değerli başkanı ve kaymakamımız bugün bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyelerimiz ile sürekli koordine içerisinde olmamız çok önemli. Başkanımız Osman Güder, göreve geldiği günden itibaren bizi hiçbir zaman ihmal etmedi. Sorunlarımız hakkında sürekli çözümler üretiyor. Bu bizim için gurur verici. Başkanımızın yeni sanayi sitesi çalışmaları var ve inşallah kısa süre içerisinde çözülecek. Bizlerde başkanımıza her zaman destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Eskimalatya’ya özel ilgi gösteriyoruz”

Ziyarette sıcak karşılamalarından dolayı oda başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Güder ise, “Yeniden güven tazeleyen Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha’yı tebrik ediyorum, hayırlı hizmetler etmek nasip olur inşallah. Eskimalatya kadim bir yer ve tarihin, medeniyetin, kültürün buluştuğu ortak bir noktadır. Bizimde bu değerlerimizi ayağa kaldırmak ve tanıtımını yapmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu sorumluluğu yerine getirme noktasında Eskimalatya’da bir meydan düzenleme projesinin çalışmalarını başlatma kararı aldık. İnşallah yakında zamanda bu çalışmalarımıza başlayacağız. Projemiz bütüncül bir proje. Özellikle sanayi bölgesi burayı boğan türden bir alan halinde. Sanayi bölgesi içinde bir çalışma içerisindeyiz. Sanayi bölgemizi buradan taşırsak eğer Eskimalatyamız biraz rahatlamış olacak. Buralara özel ilgi ve alaka gösteriyoruz. Bizim ilçemizi güzelleştirme ve dönüştürmemizde en büyük destekçimiz sizlersiniz. Bizler ilçemizi istişare kültürüne dayalı şekilde yönetiyoruz. Esnaflarımız bizim gözbebeğimiz ve bizler der daim sizlerin yanındayız” diye konuştu.