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Güder’den Battalgazi’yi yepyeni bir çehreye kavuşturma hedefi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

MALATYA 15.01.2021, 16:19
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Güder’den Battalgazi’yi yepyeni bir çehreye kavuşturma hedefi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı ve birçok üyesi bulunan Sosyal Yaşam Merkezi’nde spor yaptı. Karşılıklı olarak Masa tenisi ve Bilardo oynayan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, sonrasında ise fitness salonunda bisiklet ve koşu bandına çıktı. Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, bölgede ilk olarak Sosyal Yaşam Merkezi’nde uygulamaya konulacak olan Ölçme ve değerlendirme odasını da ziyaret ederek, vücut kompozisyonu, kas kuvveti, esneklik, denge ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

“Battalgazi’mizi yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz”

Battalgazi’de her alanda gerçekleştirdikleri projelerle birlikte yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte ilçemize yapılan yatırımları gezdik, inceledik. Şuanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilçemizin süs bitkisi ihtiyacının karşılamak için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturulan Özel sera alandayız. Burada yetiştirdiğimiz süs ürünlerimizi ilçemiz ile buluşturuyoruz. Böylelikle bu bitkilere ayırdığımız bütçemiz belediyemizde kalıyor. Önümüzdeki süreçte bunların satışlarını da yaparak, Belediyemize ek gelir sağlayacağız. Burada örnek uygulamaya imza atıyoruz. Diğer yandan bu bölgede oluşturacağımız hobi bahçelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Mühendislerimiz nezaretinde burada ekim yapacaklar. Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Yine önümüzdeki günlerde Makine Park projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile çiftçilerimize ekipman desteği sağlayacağız. Onların yanında olacağız. Battalgazi’mizde her alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandemi sonrası tesisimizi yeniden hizmete sunacağız”

Pandemi sonrası Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin yeniden hizmete açılacağını dile getiren Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, bölgenin en kapsamlı yaşam merkezleri arasında yer alıyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza burada hizmet veriliyor. Malumunuz tüm dünyada görülen koronavirüs salgını, ülkemiz ve sosyal tesisimizde bundan etkilendi. Tesisimiz şuanda korona virüs tedbirleri nedeniyle aktif olarak hizmet veremiyor. Vekilimiz ile hizmet olarak neler yapmışız onları gördük. Sosyal Yaşam Merkezimiz, Battalgazi’ye renk katan ve insanların birçok sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez konumunda. Aktif olduğu dönemlerde burada 800 üyemiz, hijyen koşullarının üst seviyede uygulandığı merkezimizden yararlanıyordu. Merkezi’mizde birçok sosyal etkinliğimiz de oldu. Umut ediyoruz, pandemi süreci kısa sürede biter ve tüm sosyal tesislerimiz ile vatandaşımıza hizmet etmeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“Osman Güder başkanımızı tebrik ediyorum”

Battalgazi Belediyesi’nin güzel hizmetler gerçekleştirdiğinin altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Belediyelerimizin çok ciddi çalışmaları var. Bu yatırımlar Malatya’ya değer katıyor. Şimdi geldiğimiz alanda da belediyeciliğin çok fazla görülmeyen ama belediyeciliğin temelde maliyeti aşağı çeken ve şehrin yeşillenmesi noktasında güzel çalışmaların yapıldığı yerdeyiz. Ölü ve atıl bir alanı devir alarak çok güzel bir alan oluşturulmuş. Burada gül yetiştiriciliğinden her türlü fidan çeşidi, her yaşta ağaç yetiştirerek sahaya, parklara taşınması hem Malatya’mızın gelişmesinde, güzelleşmesinde, yeşillenmesinde büyük katkı sağlayacak. Güzel bir emek var. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sosyal Yaşam Merkezi’ni de gezdik. Belediyeciliğin en önemli sorumluluklarından bir tanesi de sosyal tesislerin hayata geçirilmesi ve buraların duyurulabilmesidir. Malumunuz pandeminin getirdiği bir süreci yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle birçok sosyal tesis kapalı. Battalgazi Belediyemiz, burayı binlerce insanımıza hizmet edebilecek duruma getirmiş. Başkanımız buraya kırsalda yaşayan ve imkanı olmayan çocukları da getirmiş. O çocuklarımız buradaki tesisten istifade etmeleri, buradaki eğitimlerden faydalanmaları, ufkunun açılması ve kendilerini ifade etmelerine de ciddi katkı sağlayacak. Belediyelerimizin bu tür tesisleri yapmaları çok önemli. İnşallah salgın sonrası buraya geleceğiz. Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılmış ve başkanımızı bu yönüyle tebrik ediyorum” diye konuştu.

İncelemeler sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’a ‘44’ numaralı Battalgazi Belediyespor forması hediye etti.
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