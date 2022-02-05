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Güder, yetim çocuklara sinema keyfi yaşattı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ve Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetim çocuklara yönelik özel sinema etkinliği düzenlendi. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini aileleriyle birlikte izleyerek gönüllerince bir gün geçiren çocukların sinema keyfine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ortak oldu.

MALATYA 05.02.2022, 12:17
Güder, yetim çocuklara sinema keyfi yaşattı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ve Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetim çocuklara yönelik özel sinema etkinliği düzenlendi. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini aileleriyle birlikte izleyerek gönüllerince bir gün geçiren çocukların sinema keyfine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ortak oldu.

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, yetim çocuklarına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen yetim çocuklar ve ailelerine yönelik sürpriz bir etkinlik tertip eden Battalgazi Belediyesi, 75 civarında çocuğa Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” sinema filmini izlettirdi. Gönüllerinde doyasıya bir gün geçiren çocukların sinema keyfine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ortak oldu.

“Çok anlamlı bir etkinlik oldu”

Her daim yetim çocukların ve ailelerin yanında olan Başkan Güder’e etkinlik için teşekkürlerini ileten Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan yardımcısı Tülay Ayaz, “Battalgazi’nin Şehrül-Emini Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Bu davet bizim için lüks bir davetti. Böyle bir imkanı bizlerle buluşturmak bizler için çok kıymetli. Çocuklarımız aileleriyle ilk defa sinema filmi izledi. İnşallah bu tür etkinlikler her zaman devam eder” şeklinde konuştu.

“Yetimlerimizin gönüllerine dokunduk”

Yetim ve öksüz çocukların hiçbir zaman sahipsiz olmadığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün benim içinde çok anlamlı bir gün. 150 civarında yetim ve aileleriyle birlikte sinemaya geldik. Farklı bir etkinlik olsun istedik. Yetim gülerse dünya güler. Yetim ve öksüzler bizim çocuklarımız ve onlara sahip çıkmamız lazım. Bu noktada Tülay ablamıza ve İhsan ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum. Onlarca çocuğa annelik ve babalık yapıyorlar, sahip çıkıyorlar. Bizlerde her zaman onları ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bugünde ailelerimize farklı bir etkinlik sunmak istedik. Onların gönüllerine dokunmak istedik. Çocuklarıyla birlikte Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını konu alan ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini izlediler. Şunu da özellikle ifade etmek istiyoruz; Eren’ler ölmez, bir Eren ölür binlerce Eren dirilir. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, ailelerin ellerinden öpüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her daim yetimlerimizin ve öksüzlerimizin yanındayız. Hiçbir zaman sahipsiz değilsiniz” dedi.

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