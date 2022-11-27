Güder, yarım asırlık çiftin gönüllerine dokundu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eşi Yıldız Güder ile birlikte evliliklerinde 40. yılı geride bırakan Perihan ve Veysel Kara çiftini evlerinde ziyaret ederek, uzun ve sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

Battalgazi Belediyesi, gönüllere dokunmayı amaçlayan projelerine “Göz Göze Diz Dize 40.Yıl” adıyla bir yenisini daha ekledi. Battalgazi’de evliliklerinde 40. yılı geride bırakan çiftlere sürpriz ziyaretlerin gerçekleştirildiği program çerçevesinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Güder ile birlikte ilk ziyaretine Perihan ve Veysel Kara çiftiyle başladı. Tandoğan Mahallesi’nde ikamet eden Kara ailesini ziyaret eden Güder, onların hayır dualarını aldı. Kara çiftinin sıcak karşılaması ile koyu bir sohbetin eşlik ettiği ziyarette, Güder proje hakkında bilgi verdi ve ilçedeki büyükleri ziyaret ederek, gönüllerine dokunmayı, yeni nesile örnek olmasını arzuladıklarını belirtti.

“Gönlümüze dokundunuz, bizi mutlu ettiniz”

Evlilikte mutluluğun formülünün sabır ve hoşgörü olduğunu aktaran Perihan ve Veysel Kara, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve kıymetli eşi Yıldız hanımın ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Çok güzel düşünülmüş bir program. Mutlu olduk, onur duyduk. Başkanımızı ve çalışkanlığını seviyoruz. Allah uzun ömürler versin. Battalgazi için güzel işler yapıyor. Her zaman yanındayız. Burada gençlere bir tavsiyemiz olacak. Evliliğin sırrı sabır ve hoşgörüden geçiyor. Bizler her zaman birbirimizi sevdik, saydık. Gençlerimizde birbirlerine saygılı olsunlar. Gönlümüze dokundunuz, bizleri mutlu ettiniz. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ulu çınarlarımızı unutmadık, unutmayacağız”

Kara ailesine uzun ve sağlıklı bir ömür dileğinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün eşimle birlikte ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Evlilikte 53.yılını doldurmuş çiftimizi görünce mutlu olduk. Büyüklerimizin tavsiyelerini dikkatle dinledik. Bize hayatı ve yaşamayı en iyi şekilde gösteren büyüklerimizi unutmamak lazım. Bizlere örnek oldukları için onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. O kadar samimi, o kadar güzel bir ortam. Sizleri unutmadık, hiçbir zamanda unutmayacağız. Dinimizde büyüklerimizi unutmamamızı emrediyor. Aile her şeyden önce gelir. Anne ve baba deyince akan sular durur. Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette olduğu gibi, Peygamberimiz de (s.a.v) Hadis-i Şeriflerinde ana baba hakkına vurgu yapmıştır. Böylesine yüce bir dine ve kültüre mensubuz. Bu kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktarmamız lazım. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Büyüklerimizin vermiş olduğu nasihatler çok değerlidir. Bu nasihatleri hayatımıza geçirmemiz lazım. Günümüz gençliğinde tahammülsüzlük, hoşgörü ve sabırsızlık hat safhaya ulaşmışmış durumda. Böyle olunca da ayrılmalar ve boşanmalar artıyor. Her zaman büyüklerimizi örnek almamız lazım diyorum. Sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah, muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin” diye konuştu.