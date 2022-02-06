Güder, Türkiye’nin zenginliklerini gençlerle birlikte izledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Düşünen Gençler Topluluğu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Malatya’da kurulan Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret ederek, Türkiye’nin milli tarihi, kültürü, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin gösterildiği video ve belgesel gösterimlerini izledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık oluşturma, milli birlik ve beraberliği diri tutmak amacıyla teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak hazırlanan video ve belgesel çalışmaların gösterime sunulduğu Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret etti. Malatya Park Alışveriş Merkezi’nin yan kısmında kurulan ve büyük ilgi gören Merkezi, Düşünen Gençler Topluluğu üyesi gençler ile birlikte gezen Başkan Güder, 360 derece 3D, 3D video haritalama ve hologram teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan video ve belgesel gösterimlerini izledi.

Topluluk üyeleri merkeze hayran kaldı

Dijital Merkezde ilk olarak 360 derecelik Immersive dijital gösterim alanında felsefenin, bilimin ve sanatın hazinesi Kadim Anadolu için hazırlanan dijital gösterimi deneyimleyen Düşünen Gençler Topluluğu üyeleri, sonrasında Türkiye’de farklı tarihlerde yaşanan olaylar hakkında bilgilendirildi. Hologram teknolojisi ile hazırlanan video ve belgesel gösterimlerini hayranlıkla izleyen Topluluk üyesi Ahmet Faruk Dere, “Çok güzel bir merkez ve harika projeler var. Hayran kaldım. Hepsi birbirinden farklı bir başarı hikayesi. Özellikle yerli ve milli aracımız TOGG ile gurur duydum. Türkiye olarak gelişen teknolojiye ayak uyduruyoruz” dedi.

Bir başka Topluluk üyesi Burak Mert Cömert ise, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte çok güzel bir alanı gezdik. Başkanımız bize yani gençlere çok değer veriyor. Yerli ve milli projeler hakkında detaylı fikirler edindik. Çok teşekkür ediyoruz. Merkezimizi gezerken bir kez daha gurur duydum” ifadelerini kullandı.

“Hepsi gurur duyulacak hizmetler”

Türkiye’deki yapılan hizmetlerin gurur verici olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan merkezin Malatya’da gösterime sunulması büyük bir farkındalık oluşturdu. Bizlerde ilçemizdeki öğrencilerimiz ile birlikte Türkiye Cumhuriyetimizin son 20 yılda yapmış olduğu hizmetleri izledik. Türkiye’mizin nereden nerelere geldiğini hep birlikte gördük. Gençlerimiz almış oldukları emaneti nerelere taşıyacaklarını gördüler. Ülkemizin bu gençlerimizle birlikte daha ileriye gidebilmesi için onların çalışmalarına ihtiyacı var. Gençlerimizin de ifade ettiği gibi her ülkenin kendine ait yerli ve milli bir arabası olması önemli. Hamd olsun bu atılımların hepsi AK Parti iktidarında gerçekleşti ve şuan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Böyle çevre dostu bir araca sahip olmamız gerçekten ülkemiz için önemli bir hizmet ve yatırım. Sağlık alanında yapılan hizmetler Dünya’nın bize gıpta ile bakmasına sebep oldu. Hizmetlerin hepsi gurur duyulacak hizmetler. Tek kelime ile onur duydum. Bu çalışmaları başlatan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.