Battalgazi Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Şire Pazarı’nda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şire Pazarında bulunan esnaflar yapılan çalışmalardan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnaflardan gelen talepler doğrultusunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve Malatyalı vatandaşlarında günlük olarak sıkça ziyaret ettiği Şire Pazarı’nda, detaylı bir temizlik çalışması başlattı. 2018 yılında gerçekleştirilen değişimden sonra hiçbir temizlik çalışması yapılmayan Şire Pazarı üst katında, üç gün süren temizlik çalışmasının ardından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasıyla, Şire Pazarı güzel bir görünüme kavuştu. Ekiplerin bu çalışması esnaflardan büyük takdir topladı. Şire Pazarı Site Başkanı İlyas Meral, yapılan çalışmadan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Şire pazarı esnafları çalışmalardan memnun

Şire Pazarında 9 yıldır esnaflık yapan Uğur Çelik isimli esnaf memnuniyetini dile getirerek, “Ben burada esnaflığa başladığımdan beri üst katlarımız atıl bir şekilde duruyordu. Üst katın hali eskiden çok kötüydü. Yürünmeyecek bir haldeydi. Gelen misafirlerimizi üst kata çıkaramıyorduk. Temizliği üstlenen Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı ilçemizde gayet başarılı bir başkan. Vatandaşın ve esnafın isteğine hemen cevap veriyor. Bizler kendisinden gereken ilgiyi yeterince görüyoruz. Ne zaman kapısına gitsek geri çevrilmiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Gökay Barutçuoğlu isimli esnaf ise, “Şire pazarında 3 yıldır esnaflık yapıyorum. Üst katta atıl durumda olun boşluk alanlar vardı. Battalgazi Belediyesi’nin atmış olduğu bu adımla alt ve üst kısımda bayağı düzenleme yapıldı. Emeği geçen personelimize ve Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından Şire Pazarı bambaşka bir görünüme kavuştuğunu aktaran Şire Pazarı Site Başkanı İlyas Meral, “Şire Pazarımızda 2018 yılında tadilat yapıldı. Malatya’mız için güzel bir eser, tarihi bir yer oldu. Pazarımız o tarihten bu yana çok kötü haldeydi. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den talepte bulunduk ve oda bizi kırmadı. Şuanda Battalgazi Belediyesi ekipleri çöpleri kamyonlarla çıkarıyorlar. Çok detaylı bir temizlik yapıldı. Pazarımız pırıl pırıl bir halde. Öyle ki bir şey veya bir kayısı bile yere düşse alıp yersiniz. Kaç gündür burada temizlik yapılıyor. Başkanımız Osman Güder’e Şire pazarı esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Malatya’ya gelen bütün yerli ve yabancı turistler buraya mutlaka uğrarlar. Tertemiz bir hale geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.