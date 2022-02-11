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Güder: “Önceliğimiz insanımızın gönüllerini fethetmektir”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği anlayışını etkin bir şekilde sürdüklerini belirterek, “ Önceliğimiz insanımızın gönüllerini fethetmektir” dedi.

MALATYA 11.02.2022, 18:01
Güder: “Önceliğimiz insanımızın gönüllerini fethetmektir”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği anlayışını etkin bir şekilde sürdüklerini belirterek, “ Önceliğimiz insanımızın gönüllerini fethetmektir” dedi.

Battalgazi ilçesinde hazırladığı projeleri hayata geçirmek için 2019 yılında göreve gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran ve Doğu Anadolu’nun gözbebeği olan ilçede insan odaklı projelerle vizyonel değişimi başlatmasının yanı sıra ortaya koyduğu hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletten aldığı güç ile hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Başkan Güder, sadece bugünü değil, geleceği düşünülen projelerle Medeniyetin Kalbi Malatya’nın Battalgazi ilçesinde vizyonel projeleri tek tek hayata geçirmek ile birlikte gönül belediyeciliği konusunda da örnek çalışmalara imza atıyor.

“Battalgazi’miz tercih edilen ilçeler arasında”

Battalgazi’nin tercih edilen ilçeler arasında olduğunu dikkat çeken Güder, “Öncelikle bir şehri düzenlemek istiyorsanız, o bölgenin alt yapı ve imar sorununu çözmek zorundasınız. Battalgazi ilçemizi göz önüne aldığımız zaman eski yerleşke yerlerinin fazlalığıyla ön plana çıkıyor. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren imar konusunun çözümü noktasında arkadaşlarımıza talimatlarımızı vermiştik. Yoğun bir çalışma içine girdik ve ilçemizin imar sorununa neşter vurduk. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizin toplam 8 bin 300 hektarlık imar planı bulunan alanında, çözülmeyi bekleyen 2 bin 500 hektarlık kısmın çalışmasını tamamlayarak, ilçenin imar sorununu çözüme kavuşturduk ve gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Amacımız; tercih edilen ilçemizi tercih sırasında en başa koymak ve bunu da hamd olsun başarıyoruz. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanan çalışmalar. İlçemizdeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için 103 mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde sadece belli bölgeleri değil, bütünüyle ayağa kaldıracak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah 2022 yılının sonuna geldiğimizde Battalgazi’nin çehresinin değişmiş olduğunu hep birlikte müşahede etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

‘Battalgazi’ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmadık’ diyen Güder, “Göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım yatırımları kapsamında 352 milyonluk dev yatırımı, gençlik ve spor yatırımı kapsamında 25 milyonluk yatırımı, araç filomuzla, birçok vizyonel projelerimiz ve tarihi eserleri ayağa kaldıran çalışmalara ve hizmetlere imza atıyoruz. Bizler bugüne kadar, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkarak, sosyal hayatı canlandıracak önemli projeleri hayata geçirdik. Battalgazi’ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayız. Çünkü biz bu yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık” diye konuştu.

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