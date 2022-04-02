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Güder, İstanbul’da birlik ve beraberlik gecesine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul Battalgazi Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen birlik ve beraberlik gecesinde STK temsilcileri ve Malatyalı vatandaşlarla bir araya geldi. Güder, “Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Battalgazi’mizi, hizmet ve yatırımlarımız ile tercih edilen ilçeler arasına koymayı başardık” dedi.

MALATYA 02.04.2022, 12:45
Güder, İstanbul’da birlik ve beraberlik gecesine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul Battalgazi Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen birlik ve beraberlik gecesinde STK temsilcileri ve Malatyalı vatandaşlarla bir araya geldi. Güder, “Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Battalgazi’mizi, hizmet ve yatırımlarımız ile tercih edilen ilçeler arasına koymayı başardık” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul temasları çerçevesinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte İstanbul Battalgazi Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen birlik ve beraberlik gecesinde STK temsilcileri ve Malatyalı vatandaşlarla bir araya geldi. Kamıştaş Drejan Derneği Battalgazi Dernekler Federasyonu Merkezi’nde düzenlenen gecede birlik ve beraberlik mesajları verildi. Geceye katılan Başkan Güder, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla tek tek yakından ilgilenerek, sohbet etti.

“Güzel bir gecede hepimiz bir aradayız”

İstanbul Battalgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kolay, “Bugün birlik ve beraberlik gecemize katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Böylesine güzel bir gecede bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz, onurluyuz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de bizimle beraber ve ilçeye yapılacak olan projeleri istişare ettik. Bizler birlikte güçlüyüz. O yüzden her daim birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Sizleri de Malatya’mıza ve Battalgazi’mize bekliyoruz. AK Parti Belediyeciliği ile Malatya ve Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılıyor. Görsel sunum eşliğinde izlediğiniz hizmetleri yerinde görmeye davet ediyoruz sizleri” şeklinde konuştu.

“Bu birlik ve beraberliği sağlamak kolay değil”

Battalgazi’yi istişare kültürüne dayalı şekilde yönetildiğine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu güzel organizasyonda birçok derneğimizin katkısı oldu. Böylesine güzel bir geceyi tertip eden ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul’da bu birliği beraberliği sağlamak kolay bir konu değil ama şükürler olsun sizler bunu başarmışsınız. Bizler göreve gelirken kendimize bir hedef koymuştuk. Malatya ve Battalgazi’yi marka haline getirmek birincil hedefimizdi. Battalgazi’miz tarihi bir ilçe. Battalgazi denildiği zaman ilk akla tarih ve medeniyetler gelir. Hanlarımız, hamamlarımız, medreselerimiz, kervansarayımız gibi daha birçok tarihi eserimizi ayağa kaldırmak noktasında yoğun bir gayretimiz var. Hamt olsun son olarak ilçemizde bulunan Arslantepe Höyüğümüzü UNESCO Dünya Kültürel Mirasına eklettirdik. Diğer tarihi iller nasıl ziyaretçi akınına uğruyorsa artık ilimizde ziyaretçi akınına uğrayacak. Bunun yanında ilçemizin imar sorununa neşter vurduk. Birçok yatırım ve hizmeti ilçemizle buluşturduk. Çevre yolu altı ve üstü tabirini ortadan kaldırmayı başardık. Yeni alt merkezler kazandırdık. Gençlik yatırımlarımız ile bölgemizde göz kamaştırıyoruz. Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldıracak hizmetleri hayata geçirerek ilçemizdeki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Battalgazi’miz nüfus kaybeden bir ilçeyken, 2019’dan bu yana yaptığımız yatırım ve hizmetler ile nüfus artışı yaşanan bir ilçe konumuna geldi. Bunlar kolay olmuyor ve çok emek harcadık. Bu hizmetlerimizi yaparken de gönül elçilerimizin desteğine de ihtiyacımız var. İstişare kültürüne dayalı olarak yönettiğimiz ilçemizi güzel yarınlara hazırlamak için sizlerle de bir araya geliyoruz. Sizleri özellikle Malatya’ya davet ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları yerinde görün. Bizlere her zaman olduğu gibi ufuk açın. Milletimiz bizlere teveccüh etmişse bu güveni boşa çıkarmama adına gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Aşk ile çalışan hiçbir zaman yorulmaz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda gece demeden gündüz demeden Battalgazi’mizi daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

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