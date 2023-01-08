Güder: “İlçemizde tarihi çalışmalara imza atıyoruz”

Malatya’nın Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, 2023 yılında ilçe genelinde gerçekleştirilecek olan Doğalgaz çalışmalarının haritasını çıkardı.

2019 yılından bu yana Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hizmet ve yatırımlara önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da görev yapan çok sayıda muhtarlarla bir araya geldi. Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş’in de katıldığı buluşmada muhtarlardan gelen talepleri de dinleyen Güder, istişarelerde bulundu.

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Battalgazi’de başarılı çalışmalara imza atıldığına dikkat çeken Alacakapı Mahallesi Muhtaru Nafız Sayın, “Battalgazi’de yapılan hizmet ve yatırımlar, vatandaşların refah seviyesini yükseltecek hizmetlerdir. Başarılı çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Kırkgöz Sahil Parkı projesi, Eskimalatya Meydan projesi, Derme Deresi projesi, Çarşıbaşı Projesi gerçekten örnek ve vizyon projeler. Battalgazi’nin değerine değer katacak projeler. Başkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Eskimalatya’mızın birçok mahallesinde doğalgaz var ama bazı mahallelerde yok. İnşallah Başkanımızın yoğun gayretleriyle bu yıl o mahallelerimizin sorunu ortadan kalkacak” dedi.

Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener ise “Gerçekten ilçemizde başarılı hizmetler yürütülüyor. Bu anlamda başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerden memnun. Allah emeği geçenlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Hizmetin en güzelini vatandaşlarla buluşturuyoruz”

2019 yılından bu yana Battalgazi genelinde tarihi çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Güder, “Çok değerli muhtarlarımız ve Doğalgaz Müdürümüz ile bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İlçemizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimiz çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. İstişare kültürüne dayalı hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bu noktada muhtarlarımız bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. 2022 yılında ilçe genelindeki Doğalgaz çalışmalarını ikiye katladık. Özellikle kıymetli müdürümüze bu anlamda teşekkür ediyorum. Bugünde 2023 yılında yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. İnşallah bu yılda ilçemizde doğalgazsız evimiz kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Tüm imkanlarımız seferber etmiş durumdayız. Bölgemizde imar çalışmaları hala devam ediyor. Bazı vatandaşlarımızın itirazları olabiliyor ama imar çalışmaları devam ederken vatandaşlarımız doğalgaz sorunu yaşamasın diye bizler elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak gerekli yerlere taahhüt veriyor, üzerimize yük alıyoruz. 2019 yılından bu yana ilçemizde tarihi hizmet ve yatırımlara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Hepimiz hizmet etmek için bu makamlardayız. Hizmetin en güzelini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Battalgazi’ye hizmet ve yatırımda ne vakit ne de zaman tanırız” diye konuştu.