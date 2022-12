Güder: “Hizmetlerimiz ile ilçemizi güzel yarınlara hazırlıyoruz”

Battalgazi’de görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek fikir ve görüşlerini dinleyen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmetlerimizle güzel yarınlara hazırladığımız ilçemizin sorunlarını öncelikle muhtarlarımızdan alarak, çözüm üretiyor ve uyguluyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Kendisine iletilen sorun ve talepleri bir bir not alan Güder, yapılan, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlarda veren Güder, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantılarının süreceğine vurgu yaptı.

Programda konuşan Hisartepe Mahallesi Muhtarı Tahsin Battal, “Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden memnun. Mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’de sorunlar çözümsüz kalmıyor”

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Eren ise, “Bugün ki toplantımızın amacı, muhtarlarımız yapılan hizmetlerden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletmek istedi. Ben 35 yıldır bu mahalledeyim ve hizmetler hiçbir zaman bitmez. Bugün ilçede yüzün üzerinde mahalle var ve başkanımız bu mahallelerin sorunlarına bir bir yetişmeye çalışıyor, yetişiyor da. Nerede ne sorunumuz var başkanımız yanımızda bitiyor. Sorunlarımız anında çözüm buluyor. Sorunları çözüm odaklı çalışan başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmaların hepsi vatandaşlarımız içindir, bizler içindir” şeklinde konuştu.

“Muhtarlarımızla birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz”

En iyi hizmetin muhtarlarla yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığını belirterek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, “Biz büyük bir aileyiz. Aileyi aile yapan konu ise her zaman istişaredir. İlçemizde istişare kültürüne büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar ilçemizde görev yapan muhtarlarımızla herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tabi ki sorunlar olabilir ama sorunlarımızı konuşarak, konuştuktan sonra da çözüme kavuşturarak sonuca ulaşıyoruz. Sorunlar, çözülmek için vardır. Muhtarlarımız bizim için çok önemli ve mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. En iyi hizmetler muhtarlarla yaptığımız istişareler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bizim her bireye veya her aileye ulaşmamız mümkün olamayabiliyor. O yüzden muhtarlarımız aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Hizmeti vatandaşlarımıza götürme fırsatı buluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlarımızda kırsal bölgelerimizi ön plana çıkardık. Görev süresi boyunca ulaşım yatırımlarında 500 milyonluk dev yatırımı ilçemizle buluşturduk. Bu kolay bir şey değil. Kırsal bölgelerde neredeyse asfaltsız yolumuz kalmadı. Kendi araç filomuzu oluşturduk. Milyonluk yatırımların startını verdik, vermeye de devam ediyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı, Eskimalatya Meydan Projesi, Derme Deresi Projesi gibi devam eden büyük projelerimiz var. Bunların yanında gençlerimize milyonluk yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizi bugüne kadar unutmadık, unutmayacağız. Tarihimizi gün yüzüne çıkarmak adına ciddi çalışmalar yaptık. Hizmet ve yatırımlarımızı anlatmaya inanın saatler yetmez. Bu çalışmalarımızı yaparken de en büyük desteği yine muhtarlarımızdan gördük. Mevcut Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan 2019 yılında almış olduğumuz hizmet bayrağını en üst noktalara çıkarmak adına gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz en güzel hizmetleri hak ediyor” diye konuştu.