Güder: “Bilim Şenliği’ni Battalgazi’de geleneksel hale getirdik”

Malatya’nın Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bilim Şenlikleri Programı” çerçevesinde Battalgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2.Battalgazi Bilim Şenliği sona erdi. 3 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açık tutan Bilim Şenliği’ni ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu tür Şenliklerini geleneksel hale getirmenin önemine vurgu yaptı.

’Bilim Şenlikleri Programı’ çerçevesinde Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğü üstlendiği Battalgazi Belediyesi’nin ise ev sahipliğini üstlendiği 2.Battalgazi Bilim Şenliği sona erdi. Bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasının amaçlandığı Bilim Şenliği, 3 gün boyunca kapılarını ziyaretçilerine açık tuttu. Şenlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, lisans düzeyi öğrencilerinin yanında tüm bölge halkının bilim faaliyetlerine olan ilgisini ve hedef kitlenin eğitime sağladığı desteğin arttırılması için Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda kurulan 32 sabit atölye ile geleceğin öğrencileri Doğa Bilimleri, Fen, Mühendislik, Matematik, Kültür, Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kodlama, Teknoloji ve Tasarım konularına uygun uygulamalı eğitimler verildi.

Bilim Şenliği’nin Battalgazi’de geleneksel hale getirdiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de üç gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açık tutan Bilim Şenliğimizi, ilçemizde artık geleneksel hale getirdik. Bilim Şenliğimize 57 okulumuz katıldı. Bu okullardaki öğrenciler, düşüncülerini, becerilerini, hayallerini gerçekleştirme noktasında tarihi mekanımızda atölyeler kurduk. Binlerce vatandaşımız burayı ziyaret etti. Bizlerde ziyaret ettiğimizde öğrencilerimizin çok güzel çalışmalara imza attığına şahitlik ettik. Buradaki öğrencilerimizin arasında Türkiye’ye aydınlık yarınlarına ışık tutacak öğrencilerimiz mevcut. Bunu görünce mutlu oluyoruz, içimizdeki umutlar hep taze kalıyor. Bizler gençlerimizden beklentimiz vatanına, bayrağına, milletine, ailelerine ve sevdiklerine hayırlı evlatlar olmalarıdır. Sorumluluk sahibi bireyler olmalarıdır. Battalgazi Belediyesi olarak bizler gençlerimiz için elimizden geleni bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarmak için düzenlediğimiz Bilim Şenliği de bunlardan bir tanesi. Battalazi’de gençler bizim her zaman kıymetlidir, öyle de kalacak. Bilim Şenliğimizi geleneksel hale getirdiğimiz içinde çok mutluyuz. Emeği geçen herkese ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.