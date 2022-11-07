Güder: “Basına karşı hepimizin sorumlulukları var”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Basını ayakta tutabilmemiz için hepimize sorumluluklar düşüyor” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte 34 yaşına basan Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kendilerini ziyaret eden Osman Güder, Basri Kahveci ve Zafer Kırçuval’a teşekkür eden MGC Başkanı Vahap Güner, “Malatya Gazeteciler Cemiyeti 1989 yılında Malatya’da görev yapan gazetecilerin bir araya gelmesiyle, Kurucu Başkanımız Haydar Karaduman’ın gayreti ve Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ında destek ve himayeleriyle kurulmuş, bu bölgenin en eski cemiyetlerinden bir tanesidir. Ayrıca MGC, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kurulmasında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun oluşturulmasında ve Türkiye Gazeteciler Federasyonunun ayrıca kurulmasında da kurucu üye olarak görev yapmıştır. Uluslararası düzeyde olan Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya temsilciliği de cemiyetimiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Cemiyetimiz bu bölgenin en etkin cemiyetlerinden bir tanesidir. Gerek üye ve gerekse de Basın Kartı sahibi gazeteci sayısı bakımından değerlendirmelerde de ayrıca Basın İlan Kurumu desteklerini 2012 Yılından beri aralıksız Malatya Gazeteciler Cemiyeti yararlanmakta ve kabul görmektedir. 34 yılı geride bırakmanın mutluluğu içerisinde önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Pandemi sürecinde Battalgazi belediyemiz gazetecilere destek konusunda da önemli görevler üstlenmiştir. Battalgazi bölgesinde yer alan cemiyetimiz adına Battalgazi Belediye Başkanı yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MGC’nin kuruluşunu kutlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, 34 yıllık geçmişe sahip Malatya Gazeteciler Cemiyeti yönetimine başarılar diledi.

“Basını önemsemeliyiz, desteklemeliyiz”

Battalgazi Belediye başkanı Osman Güder ise “İlçe başkanımız ve başkan yardımcımızla beraber nice 34 senelere sağlıkla esenlikle ulaşmanızı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hani derler ya, ‘söz uçar yazı kalır’ yazılı basın çok önemli. Ama gelmiş olduğumuz 21. yüzyılda maalesef insanların yazılı basına ilgi alakası gün geçtikçe azalmakta. İnsanlar görsel basına, sözlü basına, sanal basına daha ilgi alaka gösteriyorlar. Ama dediğimiz gibi hepsi uçar, yazı kalır. Yazılı basına gereken desteği, çabayı, gayreti katkı olarak sunmamız lazım. Şunu da biliyoruz ki, bir milletin, memleketin bağımsız olabilmesi için 4 tane temel unsur var. Bu unsurlardan bir tanesi siyasi bağımsızlık, diğeri ekonomik bağımsızlık, askeri bağımsızlık, dördüncüsü de basının bağımsız olması. Bu 4 öğeden bir tanesi eksik olduğu vakit ülkenin özgürlüğünden bahsetmek söz konusu değil. Yani basın o kadar önemli. Basın özellikle icra makamlarının gözü, kulağı, eli duyu organları oluyor. Hem icra makamlarının yapmış olduğu icraatları vatandaşa aktarmak, diğer taraftan da vatandaşın karşı karşıya kalmış olduğu sorunları yetkili makamlara iletme noktasında bir aracı kurum olarak görev yapıyorlar. Rahmetli Özal’ı da buradan rahmet ve minnetle yad ediyorum. Zaten Türkiye’nin dışa açılması Özal ile başlamış oldu. Ama o güzel inanın hayatına kast ettiler. Daha öncede bazı insanların hayatlarına kast ettikleri gibi. Basını ayakta tutabilmemiz için hepimize sorumluluklar düşüyor. Diğer taraftan da hepimiz bu toplum için çalışıyoruz. Basın kendi görevini yapıyor, belediyeler farklı görevler yapıyorlar. Hepimizin tek amacı var, bu ülkeyi muhasır medeniyet seviyelerine düzeye çıkarabilmek için her birimiz kendi çapımızda mücadele veriyoruz” diye konuştu.