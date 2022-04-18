banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
CHP’li belediyede grev kapıda
CHP’li belediyede grev kapıda
Konut fiyatları yüzde 96,4 arttı
Konut fiyatları yüzde 96,4 arttı
Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Gösteriler, Yeşilyurt ramazan ayı etkinliklerine damga vurdu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında düzenlenen ve 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ramazan Ayı Etkinliklerinde sahne alan Malatya’lı Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü’nün muhteşem gösterisi büyük beğeni topladı.

MALATYA 18.04.2022, 12:48
Gösteriler, Yeşilyurt ramazan ayı etkinliklerine damga vurdu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında düzenlenen ve 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ramazan Ayı Etkinliklerinde sahne alan Malatya’lı Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü’nün muhteşem gösterisi büyük beğeni topladı.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşil Spor Kompleksleri tarafından Çilesiz Mahallesindeki Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında düzenlenen Yeşilyurt Ramazan Ayı Etkinlikleri her akşam farklı aktivitelere ve gösterilere ev sahipliği yapıyor. Her akşam saat 20:30’da başlayıp 23:00’e kadar devam eden İlahi ve Tasavvuf Dinletileri, Masalcı Dede, Hacivat-Karagöz Gösterisi ve Tiyatro Etkinliklerinin yanı sıra kurulan oyun alanları ve alış veriş noktaları büyük ilgi görüyor. Eski Ramazan Ayı geleneklerine uygun bir atmosferin hâkim olduğu Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı önünde kurulan platformda sahne alan tiyatro sanatçıları ve müzisyenler, farklı gösterileriyle gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyorlar. Yeşilyurt’ta Ramazan ayı gecelerini coşkuya dönüştüren Ramazan Ayı Etkinliklerinin programının 9. gün etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Malatya’lı Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü muhteşem bir gösterinin altına imza attı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaşın takip ettiği etkinlikte sahne alan Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü, şiir dinletisinden sonra yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Türkiye’de kum sanatıyla ilgilenen az sayıdaki sanatçı arasında yer alan Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü, Malatya’lı bir sanatçı olarak sanata ve sanatçıya büyük destekler ve imkânlar sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Ramazan Ayı etkinliklerini farklı aktiviteler ve gösterilerle vatandaşlarla birlikte dolu dolu yaşadıklarını söyledi. Ramazan Ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde düzenlenen Ramazan Ayı etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çınar, “ Çilesiz Mahallemizdeki Semt Pazarımızda her akşam renkli ve coşku dolu programlara ev sahipliği yapıyoruz. Tiyatro gösterilerimiz, manilerimiz, Hacivat-Karagöz gösterilerimiz, ilahi ve tasavvuf dinletilerimizin yanı sıra kurulan oyun alanlarımız ve alış veriş noktalarımıza gösterilen büyük ilgi bizleri sevindirmektedir. Farklı organizasyonlar ve gösterilerle her akşam burada vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında güzel etkinliklerin altına imza atıyoruz. Alanında deneyimli sanatçılarımızın sahne aldıkları programlara katılımın her akşam arttığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Eski Ramazan akşamlarına uygun bir atmosferin hâkim olduğu etkinlik alanımızda özellikle çocuklarımızın neşesi, mutluluğu ve heyecanı bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın bir araya gelmesi, aynı atmosferde huzur ve güzelliği doyasıya yaşamaları ve eğlenmeleri bizim için her şeyden kıymetlidir. Biz ne yapıyorsak onların mutluluğu için yapıyoruz. Bizim temel gayemiz; Yeşilyurt’umuzda her bir hemşehrimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir hayat sürmesidir, bunun için yatırım yapıyoruz bunun için projeler ve hizmetler sunuyoruz. Ülkemizde az sayıda sanatçının icra ettiği kum sanatında ismini duyuran, Yeşilyurt’lu olmasından ayrıca gurur duyduğumuz Tarkan Köylü hocamızı Ramazan etkinliklerinde hemşehrilerimizle buluşturduk. Oldukça etkileyici bir gösteri düzenleyen hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

Çınar konuşmasından sonra Şair, Yazar ve Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü’ye kayısı paketi takdim etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu