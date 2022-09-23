Gören telefonuna sarıldı, ilginç görüntüler oluştu

Malatya’da görülen bulut ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeşilyurt ilçesi Özalköyü Mahallesi’nde belirli aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan fırtına ile birlikte aniden beliren bulutları görenler telefonuna sarılarak o anları görüntüledi. Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, bölge sakinleri tarafından da merakla izlendi.