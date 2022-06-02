Gönül gözüyle Kur’an-ı Kerim öğrendiler

Malatya’da, görme engelli kadınların katıldığı Kur’an-ı Kerim kursu sonrasında, engelli kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim’e geçmeleri nedeniyle programa düzenlendi.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve eşi Şule Işıldar, Ali Ayabakan Kur’an Kursunda eğitim gören görme engelli kadın kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim’e geçmeleri nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

İl Müftüsü Işıldar, görme engelli ve ihtiyaç odaklı Kur’an kursunda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. Işıldar, yaptığı konuşmada, engellileri Kur’an-ı Kerimi öğrenmelerinden dolayı tebrik etti. Işıldar, "Başta Yeşilyurt İlçe Müftülüğü olmak üzere engelleri aşarak gönül gözüyle Kur’an yolunda olan kadın kursiyerleri, ailelerini ve hocaları Beyaz Keskin’ i tebrik ediyorum. Burada bu başarıyı gösteren öğrencilerimiz bizlere Kur’an-ı Kerim öğrenmenin, onunla hemhâl olmanın önünde hiçbir engel olmadığını gösterdi” dedi.

Programda, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan ve Yeşilyurt İlçe Vaizi Seher Can da hazır bulundu.