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Göçlerin sorunlarına bütünleşme önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kitlesel göçlerde kültürle ilgili bir takım sorunlar yaşanabildiğine dikkat çekerek kırsaldan kente gelen insanların, kentle bütünleşmesi gerektiğini ifade etti.

MALATYA 18.02.2021, 14:30
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Göçlerin sorunlarına bütünleşme önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kitlesel göçlerde kültürle ilgili bir takım sorunlar yaşanabildiğine dikkat çekerek kırsaldan kente gelen insanların, kentle bütünleşmesi gerektiğini ifade etti.

2020-2021 Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik’in konuşmacı olarak katıldığı ’Güncel Kentsel Sorunlar’ konulu çevrim içi seminer düzenlendi. İnönü Üniversitesi’nin resmi Youtube kanalından da yayımlanan seminerde konuşan Doç. Dr. Murat Sezik, ’Göç, kentleşme, kent yoksulluğu, kentsel alan kullanımı ve kentsel dönüşüme dair sorunları dile getirdi. Kitlesel göçlerin kentler için fırsat veya tehdit oluşturabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Murat Sezik, göç olgusunun insanın mekanla kurduğu bir ilişki olduğunu, göçü alan ve veren yerlerin ise ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Göç olgusunun insanlarda psikolojik veya sosyolojik ciddi tesirler bırakabilen önemli bir olay olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Sezik, şunları söyledi:

"Göç ile birlikte genç nüfus gelmişse eğer yerleşik olan genç nüfus da bu sefer istihdam sorunları başlıyor. Kültürle ilgili bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar esasında kitlesel göç olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Göçler kentlerde ciddi bir stres kaynağı olabilmektedir. Göçle gelen insanlar kendi kültürleri ile birlikte geldikleri için kendi birikimleriyle, zenginlikleriyle geldikleri ülke coğrafyasına da çok şey katmaktadırlar. Yerel yönetimler, kitlesel göçlerin üstesinden tek başına gelemez. Fakat şunu yapabilir. Şehrinde bulunan mültecilere kültüre uyum sağlayabilmeleri için bazı entegrasyon programları hayata geçirebilir. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde meslek edindirme kursları açabilir. Yine sivil toplum kuruluşları ile beraber dil eğitimi kursları açılabilir, yardım kampanyaları düzenleyebilir”

İş bulma düşüncesiyle kentlere göç eden insanların çoğu zaman hayal ettikleri bir hayata kavuşamadıklarını da vurgulayan Sezik, kırdan kente gelen insanların kentle bütünleşmesi gerektiğinin de altını çizdi. Doç. Dr. Murat Sezik son olarak, pandemi sonrasında kentsel planlamanın değişmesi ve çok merkezli kentlerin inşa edilmesi gerektiğini de ifade ederek hava kirliliği oluşturmayacak bir takım alternatif ulaşım vasıtalarının yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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