Girdap yayına girdi

Dj Tet’in yeni şarkısı “Girdap” Dmc etiketiyle yayına girdi.

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve pop-rock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte yer aldığı yeni şarkısı “Girdap” Dmc etiketiyle yayına girdi.

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve pop-rock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte yer aldığı yeni şarkısı “Girdap” Dmc etiketiyle yayına girdi. Sözü ve müziği Dj Tet (Ümit Tetik)’e ait olan şarkıyı harika yorumuyla pop ve rock müzik sanatçısı Yasmin Çetin seslendirdi. Dj Tet aynı zamanda şarkının bir bölümünde rap okuyarak sevenlerine sürpriz yaptı. Girdap,şimdiden yazın hit şarkısı oldu.

Klip 1 Temmuz Saat 17.30 da NETD,DMC,POWER TURK ile yayında olacak.