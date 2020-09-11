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Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret

GEVREK'TEN GÜRKAN'A ANLAMLI ZİYARET

MALATYA 11.09.2020, 10:01
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Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in ziyareti karşısında memnun olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Yeni Malatyaspor’a yeni sezonda başarılar diledi. Gevrek burada yaptığı açıklamada, Gürkan’a destekleri için teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda oldunuz. Bu gücü her an yanımızda hissettik. Biliyoruz geçen sezon her Malatyalıyı olduğu kadar sizi de üzdük. Fakat hatalarımızdan gereken tecrübeyi alarak inşallah yolumuza bambaşka bir şekilde devam edeceğiz. Bu anlamda size de şehrin kulübüne bundan önce verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

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