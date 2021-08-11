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Genel Müdür Öztatar’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.
MALATYA 11.08.2021, 13:55
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyaret esnasında muhtelif konularda görüş alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar’a hediye verildi.Görüşme fotoğraf çekiminin ardından son buldu.