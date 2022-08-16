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Gençlik gününe özel bisiklet turu

Uluslararası Gençlik Günü çerçevesinde Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından bisiklet gezisi düzenlendi.

MALATYA 16.08.2022, 17:17
Gençlik gününe özel bisiklet turu

Uluslararası Gençlik Günü çerçevesinde Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından bisiklet gezisi düzenlendi.

19 öğrencinin katıldığı etkinlik, İnönü Üniversitesi Kampüsü içerisinde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Çocuk Hakları İl Komitesine üye çocuklar da etkinlikte yer aldı. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, Kıbrıs Meydanı’nda fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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