Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, KYK’ya bağlı Malatya Hacı Hafize Özal Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine “Gençlerle Malatya Tarihine Yolculuk” konulu bir gezi programı düzenledi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşegül Babacan ve yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı gezi programında Arslantepe Höyüğü, Malatya Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ziyaret edildi. Arslantepe Höyüğünde açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, dünyada ismi yıllardan beri değişmeyen şehirlerden birinin de Malatya olduğunu ifade ederek, “Bilinen en eski belgelerde bu şehrin adı Melid olarak kayıtlı. Daha sonraki isimler ise Melid kelimesinin türevleri ve Melid kelimesi bal manasına gelir” dedi. Malatya Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayından da bahseden Artan, “Malatya’mız tarihin her dokusunu bünyesinde barındıran nadir bir şehir, şehrimizi tanımak ve tanıtmak adına elimizden geleni yapmaya gayret göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Arslantepe Höyüğü rehberinden alınan bilgiye göre, dünyada yer alan 44 mirasın 19’nun Türkiye’de olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de Arslantepe Höyüğü olduğunu söyledi. Höyüğün sadece şuan dörtte birlik alanın kazıldığını ve halen kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek höyük hakkında genel bilgiler verdi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşegül Babacan, “Gençlik Meclisi olarak il dışından Malatya’mıza eğitimini tamamlamak için gelen genç arkadaşlarımıza Malatya’mızın tarihini, kültürünü ve yerel yönetimlerin yapmış olduğu hizmetleri tanıtmak adına yapmış olduğumuz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Malatya Hacı Hafize Özal KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndan arkadaşlarımızla bir aradayız. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz ”diye konuştu.

Gezi programından duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne teşekkür ettiler.