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Gençlerin teknoloji merakı

Malatya’da bir grup genç, Teknokent’i ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

MALATYA 15.09.2021, 11:58
Gençlerin teknoloji merakı

Malatya’da bir grup genç, Teknokent’i ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Malatya Teknokent’in bölgedeki konumu ve Teknokent faaliyetleri hakkında görevlilerden bilgiler aldı. Gençler, yeni projeler hakkında bilgi alarak, kafalarındaki soru işaretlerini sordukları sorular ve aldıkları cevaplarla giderdiler.

İnönü Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan, İnönü Üniversitesi ile kurum ve kuruluşların ortaklığı ile hizmet veren Malatya Teknokent, birçok firmalar kanalıyla ortak proje yapıyor.

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