Gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması çabası

Gençlerin, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında suça yönelmemeleri için eğitim çalışmaları sürüyor. Darende’de 500 öğrenciye eğitim verilerek, özellikle çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amaçlanıyor.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla polis tarafından oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Darende ilçesinde seminer verildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Darende ilçesinde lise ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören toplam 550 öğrenciye yönelik “güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında” seminer düzenlendi.

Gençlerin, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında suça yönelmemeleri için eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.