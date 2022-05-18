Gençlere tarih ve kültür aşısı

Malatya’da, Gençlik Haftası çerçevesinde yurtlarda kalan gençlere tarih ve kültürel ağırlıklı konferanslar ve söyleşiler düzenleniyor.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Gençlik Haftası çerçevesinde "Gençler kitap okuyor yazarlarla buluşuyor" etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlk olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Battalgazi Yurdunda Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul gençlerle bir araya gelerek Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma adına verdiği konferanstan sonra Beydağı Yurt Müdürlüğü’nde Yazar Naci Bayburt, öğrencilerle ‘geleceğimiz ve güvenliğimiz gençlerimizdir’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Akabinde, Tarihçi Yazar Mehmet Işık ‘Tarih okumak akıllandırır’ konulu konferansı ile Malatya Hacı Hafize Özal Yurdu ile Malatya Kız Yurdunda yüzlerce öğrenciye hitap etti. Son olarak ise 22 Mayıs günü Dr. Murat Ayhan, yurtlardaki gençler ile ‘gençlik psikolojisi ve kilometre taşlarımız gençler’ konulu konferansla bir araya gelecek. Bu arada, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik Haftası çerçevesinde düzenledikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kayhan, yurtlarda kalan gençlere tarih ve kültürel ağırlıklı konferanslar ve söyleşiler düzenlediklerini belirterek, “Gençlik haftasını gençlerimiz, ilk ilahi emir olan oku emrine uygun olarak idrak ediyor. Hatta okumakla kalmıyor araştırıyor eleştiriyor katkı sağlıyor ve geleceğe yön vermek için üstün çaba sergiliyor. Biz gençler için gençler bizim için çalışıyor. Çünkü bu topraklar birlikteliğin en güzel yaşandığı topraklardır” ifadelerini kullandı.