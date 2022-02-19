Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Malatya’da gençler bir araya gelerek yeşillendirmeye katkıda bulundu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Melekbaba Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç, gençlik merkezinin bahçesini yeşillendirmeye devam ediyor. Melekbaba Gençlik Merkezi bahçesine 100’e yakın fidan diken gençler, merkezin bahçesinin yeşil olmasına katkıda bulundu.

Melekbaba Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, etkinlikle gençlerin doğa dostu olmaları sağlandığı gibi yeşile katkıda bulunarak çevre bilinci oluşturuldukları da vurgulandı.