Gençlerde eğitimlere yoğunluk verildi

Malatya’daki gençlik merkezlerinde, Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen eğitimlere, maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde çalışmalara tekrar başlanıldı.

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle gençlere yönelik etkinliklere yoğunluk verildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde gençlere her türlü imkanı ve hizmet sunmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Hanımınçiftliği Gençlik Merkezinde, deneyimli ve tecrübeli gençlik liderleri öncülüğünde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak "Medeniyetimizin Keşfi Kudüs" sunumlarına kaldığı yerden devam ediliyor.

Ayrıca pandemi sürecinde derslerinden geri kalan gençlere yüz yüze İngilizce eğitimlerine tekrar başlandı.

Beydağı Gençlik Merkezinde ise, Yaşam ve Spor Atölyesi kapsamında Badminton ve Masa Tenisi eğitimlerine devam ediliyor.