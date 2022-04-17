‘Gençler İçin Turgut Özal’ kitabı, kitapseverlerle buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından basımı gerçekleştirilen, Malatyalı Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya’nın ‘Gençler için Turgut Özal’ kitabının tanıtımı ve imza töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı olan ve 17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybeden Turgut Özal’ı anlatan, araştırmacı yazar Nezir Kızılkaya tarafından yazılan kitap, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen basım sonrasında kitapseverlerle buluştu. ‘Gençler için Turgut Özal’ kitabıyla birlikte Türkiye’de birçok değişimi gerçekleştiren ve Türk siyasi tarihinde önemli çalışmalara imza atan Turgut Özal anlatılıyor.

MABESEM’de düzenlenen tanıtım ve imza törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Baro Başkanı Av. Onur Demez, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, kurum müdürleri, yazar Atilla Kantarcı, çok sayıda okur ve araştırmacı yazar Nezir Kızılkaya’nın ailesi katıldı.

Gerçekleştirilen kitap tanıtım ve imza töreninde ayrıca Malatya Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği yapan, 17 Nisan 1978 yılında uğradı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu’da katılımcılar tarafından anıldı.

“Umudu tükenmiş Türkiye’de önemli ismin adı Turgut Özal oldu”

Gençler için Turgut Özal kitabında milletin gözünden müstesna bir şahsiyetin tanınacağını ifade eden Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya, “ Benimle aynı kuşakta olan herkesin hatırlayacağı gibi yetmişli yılların tüm olumsuzluklarını iliklerimize kadar yaşamış bir kuşağın çocuklarıyız. Birçok temel ihtiyaç malzemesini ancak kuyruklarla alabiliyorduk. O yıllarda şehirler, mahalleler, sokaklar siyasete karışmıştı. Birçok olumsuzluğun yaşandığı ülkemizde birde seksen darbesi olunca tabiri caizse herkes hayata yeniden başlamak zorunda kalmıştı. Umudu tükenmiş Türkiye’nin üçüncü dünya ülkesi görünümünden sıyrılarak çağdaş bir ülke

pozisyonuna geçmesi için önemli bir isim gerekiyordu, işte bu ismin adı da Turgut Özal oldu. Özal, Türkiye’nin sancılı ve sıkıntılı süreçlerinde gerçekleştirdiği reformlarla ülkeye umut aşıladı ve bir dönüşüme öncülük etti. 1980’den sonra siyasete getirdiği kalite, daha nitelikli siyasetçilerin bu alanda siyasete girmesine vesile oldu. Özal, demokrasinin önemini çok iyi kavrayan, 66 yıllık ömrünü ülke için adayan, Türkiye’nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşması için tam bir Anadolu ailesi çocuğu olarak tanımlanabilecek ve içinde bulunduğu makamı kendisini yetiştiren ülkeye borcunu ödeme ve hizmet etme vesilesi olan bir kişiydi. Gençler için Turgut Özal kitabımızda aziz milletimizin gözünde müstesna bir şahsiyeti tanıyacağız. Kitabın basılmasını sağlayan, katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“ İki değerli insan aramızdan ayrıldı ama isimleri kaldı”

Programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ İki güzel insanın ölüm yıldönümünde onları anmak üzere bir araya geldik. Ne mutlu iki değerli insana ki kendileri aramızdan ayrıldılar ama isimleri kaldı. Aslında her birey kendisi için yaşar ama bazı bireyler vardır toplum için yaşar, insanlık için yaşar, medeniyet için yaşar. İşte Özal ve Hamido, bunlar için yaşayanlardı. Eserleri ve izleri hepimize ışık tutacak, yol tutacak büyüklerimiz. Onları rahmetle, minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ Hamit Fendoğlu ve Turgut Özal’ı Malatya’nın kültürü yetiştirdi”

Turgut Özal ile birlikte birçok şeyin ülkede değiştiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Malatya’nın iki güzide evladı. Biri namıdiğer Hamido, diğeri ülkemizin tonton babası diye tabir ettiğimiz rahmetli Turgut Özal. İki vatan evladını Malatya yetiştirdi, Malatya’nın kültürü yetiştirdi. Malatya, Anadolu’nun özüdür. Onun için biz, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diyoruz. Nezir Kızılkaya, seksen öncesi durumdan bahsetti. Rahmetli Özal ile onların hepsi değişti. Demek ki hemşerilerimiz şehrimizin, memleketimizin geleceği ve istikbali noktasında da çok önemli işler ifa etmişler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Malatya iki hemşerisinin çizmiş olduğu idealizm yolunda, memlekete hizmet yolunda bir an için geri durmayarak devam edecektir. Ben inanıyorum ki Nezir Kızılkaya hocamda Turgut Özal ile ilgili güzel anekdotlar hazırlamıştır. Kitabı alacağız ve zevkle okuyacağız inşallah. Malatya hepimizin şehridir. Şehri, kültürle yoğurup, şehrin kültürle omurgasını oluşturmadığınız zaman şehrin geleceğini kaybedersiniz. Malatya, değişik kültürleri ve uygarlıkları üzerinde barındıran ve

buluşturan bir mekân. Şehrimizin kimyasını bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Belleği olmayan, hafızası olmayan bir insanın durumu ne ise, belleği olmayan, hafızası olmayan şehrin durumu da odur. İnsanın ne özellikleri varsa şehrin de o özelliği vardır. Şehrimize ve memleketimize hizmet eden rahmetli değerli belediye başkanlarımızdan Hamido ve 8. Cumhurbaşkanımız değerli hemşerimiz Sayın Turgut Özal’ı da rahmet ve minnetle yâd ediyorum, ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya’ya çiçek ve plaket takdim ederken, araştırmacı yazar Kızılkaya’da ‘Gençler İçin Turgut Özal’ kitabını imzalayarak Başkan Gürkan’a verdi.

‘Gençler için Turgut Özal’ kitap tanıtımı ve imza töreninin ardından Başkan Gürkan ve programa katılanlar MABESEM Fuaye alanında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hamit Fendoğlu ve Turgut Özal fotoğraf sergisini gezdiler.