Gençler bilgide yarışıyor

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Doğu Anadolu Bölge Finali yarışmaları Malatya’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Doğu Anadolu Bölge Finali yarışmaları İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda başladı.

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Doğu Anadolu Bölge finallerinin açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Murat Kılınç, yurt müdürleri, şube müdürleri, öğrenciler katıldı. 14 ilden 4 farklı kategoride 300 gencin katıldığı Bilgi Yarışması, ses ve icra yarışları, şiir yarışması ve tiyatro yarışmaları 2 Hazirana kadar sürecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Bölge finalinin açılışında bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yarışmanın önemini anlattı. Kayhan, ‘’Değerli gençler. Sizler bizim için önemlisiniz. Her alanda sizlere ihtiyacımız var. Kültür, sanat, spor ve eğitim ile her kulvarda ülkeyi ileriye taşıyacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Bu gün burada ise çok önemli bir işi icra ediyoruz. Geleceğin yazarları şairleri kanaat önderleri sanatçıları için ilk adımı hep birlikte bu programda atacağız. Sizler artık değer üreten yazan çizen okuyan araştıran ışık saçan birer fener gibi ülkemizin geleceğine aydınlık olacaksınız. Bu noktada bizde elimizden geldiğince her zaman her yerde sizlere destek olacağız. Buradaki coşkuyu sizlerin gözlerindeki ışığı görünce yüce rabbim hamt ediyorum. Ülkemin geleceği emin ellerde görüyorum. Size tüm kalbimizle güveniyorum. İyi ki varsınız. Kocaman yürekli gençler hep birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz inşallah’’ dedi.

Kayhan’nın konuşmalarının ardından yarışmalar başladı.