Gençler Battalgazi’yi dar makastan kurtaracak

Orduzu Mahallesindeki gençlerin çay davetini geri çevirmeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’yi dar makastan kurtaracak kapının anahtarlarından birinin Orduzu olduğunu belirterek, “Orduzu ve gençlerimiz bizim için çok önemli. Gençlerimizin talepleri bizlerin yol haritasını çiziyor” dedi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Mahallesindeki gençlerin çay davetini geri çevirmeyerek, onlarla bir araya geldi. AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte Kemal ve Musa Bozat’ın evine konuk olarak gençlerle ve mahalle sakinleri ile çay içen Başkan Güder, bölgenin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını vurguladı. Orduzu bölgesinin Battalgazi ilçesi için önemine değinen ve bölgeye yapılan yatırımlara dikkat çeken Başkan Güder, ilçeyi dar makastan kurtaracak kapının anahtarlarından birinin Orduzu olduğunu belirtti.

"Osman Güder başkanımız başarılı işlere imza atıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kendileri hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Battalgazi Belediye Başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Başkanımız gerek yaşadığımız deprem sonrası ailelerin yanında olması gerek pandemi sürecinde gerekse de ilçeye yapılan yaptırımlarda başarılı işlere imza atıyor. Bizim zor dönemlerimizde yanımızda oldu. Başarılı çalışmalarından dolayı başkanımıza mahalle ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Gençlik bu ülkenin geleceğidir”

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, “Başkanımızın ile birlikte kıymetli gençlerimiz ve büyüklerimiz ile bir araya geldik. Davetleri için teşekkür ediyorum. Başkanımız gençlerimizin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kendisinden Allah razı olsun. Gençlik bu ülkenin geleceğidir. Başkanımızın her daim gençlerin yanında. Desteklerini gençlerden yani bizden hiçbir zaman esirgemiyor. Gençler için birçok yatırımı hayata geçiriyor. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Bizler hizmet etmek için bu makamlardayız”

Covid-19 salgını öncesi mahalle toplantılarını sürekli olarak gerçekleştirdiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bizler geçmişte mahalle toplantılarımızı sık sık yapıyorduk ama pandemi nedeniyle bir araya gelemez olduk. Ziyaretlerimizi kısıtlamış olduk. İstişare bizim için her zaman çok önemli. Bizler milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmak için bu buralardayız. Bizleri bu makamlara getiren vatandaşlarımızdır. Hizmet etmek için bu makamlardayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini imkanlarımızın doğrultusunda dinledik. Bizler üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’nin gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz”

Orduzu’ya bölgesinin önemine değinen ve bu bölgeye ciddi yatırımların yapıldığının altını çizen Başkan Güder, “Orduzu bizim için çok önemli. Gençlerimizin bizim için çok önemli. Gençlerimizin talepleri bizlerin yol haritasını çiziyor. Malumunuz ilçemiz dar bir makasa sıkışan konumda. Bu makasın açılması gerekiyor. Bu makası açacak kapının anahtarlarından bir tanesi de Orduzu’dur. 2020 yılında çok ciddi yatırımlar yapmayı planlarken Malatya olarak ciddi bir deprem ile karşılaştık. En fazla etkilenen 4 ilçelerden bir tanesi de Battalgazi’miz oldu. Deprem sürecinde gerek merkezi hükümet gerekse yere yönetimler olarak ciddi bir sınav verdik. Bu sınavdan da hamt olsun başarılı çıktık. Hemen akabinde bir pandemi tüm dünyayı sardı. Bu süreci de yine sevk ve idare ederken çok titiz davranmak zorundaydık. İlçemizin dezenfeksiyon yapmadığımız yer kalmadı. 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza maske dağıttık. Bu süreçte 40 bin ailemiz Hayır Çarşımızdan faydalandı. Vatandaşlarımıza gıda yardımız ve giyecek yardımı yaptık. Projelere harcayacağımız gücü mecburen bu alanlara harcadık. Fakat yatırımlarımızda da dur durak bilmedik. Birçok yatırımı ilçemizde hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Orduzu’da bulunan Gelincik Tepesi’ne deprem konutlarının inşası için büyük çaba harcadık. Birçok yer önerildi ama biz kabul etmedik. Çok şükür Gelincik Tepesi’ne kazandırdığımız konutlarla hem vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadı hem de o bölgeye bir alt merkez kazandırdık. Gelincik Tepesi’ne yapılan konutlarla bölgenin değeri arttı. Gençlik yatırımlarımız kapsamında eski belediye binasının yerini Gençlik Merkezinin yapımı için temin ettik. Oraya güzel bir merkez kazandıracağız. Orduzu’nun alt yapısı ile alakalı MASKİ ile görüşmeler yapmıştık. Haziran ayında ihalesi yapılacak ve buraların alt yapısı yenilenecek. Orduzu’yu hak ettiği değere ulaştırmak için canla başla çalışıyoruz. Öte yandan bu bölgede imar çalışması da yapıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandı ve şuanda askı sürecinde. 500 civarında itiraz var. Bu itirazları değerlendirerek, hak kaybı olan arkadaşlarımıza haklarını iade etme noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 1-2 ay içerisinde itirazları bitmiş bir şekilde tekrar askıya çıkaracağız ve nihayetlendireceğiz. Emin olun gece gündüz ilçemize neler kazandırabiliriz? Bunun mücadelesi veriyoruz. Hizmet anlamında geride kalmış bölgeler birinci önceliğimiz oluyor. Battalgazi’mizin gelişiminin önündeki engelleri kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız” dedi.